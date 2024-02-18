Пользователи отмечают массовый сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram массово сообщают о сбое в его работе. За последние сутки зафиксировано более 3000 тысяч жалоб. Такие данные приводит Сбой РФ. В сбоях в работе убедился и корреспондент URA.RU.
Больше всех о жалобах сообщают жители Московской и Ленинградской областей — 32 и 12% соответственно, передает агрегатор Сбой РФ. Ошибки в работе отмечались также несколько часов назад. Кроме того, по данным сервиса Downdetector, проблемы с работой мобильной и браузерной версий мессенджера стали поступать примерно в 14:08 (по Мск).
Пользователи мессенджера Telegram массово сообщают о сбое в его работе. За последние сутки зафиксировано более 3000 тысяч жалоб. Такие данные приводит Сбой РФ. В сбоях в работе убедился и корреспондент URA.RU. Больше всех о жалобах сообщают жители Московской и Ленинградской областей — 32 и 12% соответственно, передает агрегатор Сбой РФ. Ошибки в работе отмечались также несколько часов назад. Кроме того, по данным сервиса Downdetector, проблемы с работой мобильной и браузерной версий мессенджера стали поступать примерно в 14:08 (по Мск).