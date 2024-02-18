Пользователи отмечают массовый сбой в работе Telegram

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, сотовый телефон, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, социальная сеть
Telegram не работает в настоящий момент Фото:

Пользователи мессенджера Telegram массово сообщают о сбое в его работе. За последние сутки зафиксировано более 3000 тысяч жалоб. Такие данные приводит Сбой РФ. В сбоях в работе убедился и корреспондент URA.RU.

Больше всех о жалобах сообщают жители Московской и Ленинградской областей — 32 и 12% соответственно, передает агрегатор Сбой РФ. Ошибки в работе отмечались также несколько часов назад. Кроме того, по данным сервиса Downdetector, проблемы с работой мобильной и браузерной версий мессенджера стали поступать примерно в 14:08 (по Мск).

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Пользователи мессенджера Telegram массово сообщают о сбое в его работе. За последние сутки зафиксировано более 3000 тысяч жалоб. Такие данные приводит Сбой РФ. В сбоях в работе убедился и корреспондент URA.RU. Больше всех о жалобах сообщают жители Московской и Ленинградской областей — 32 и 12% соответственно, передает агрегатор Сбой РФ. Ошибки в работе отмечались также несколько часов назад. Кроме того, по данным сервиса Downdetector, проблемы с работой мобильной и браузерной версий мессенджера стали поступать примерно в 14:08 (по Мск).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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