Путин назвал способ оторвать молодежь от компьютеров

Путин: «Игры будущего» помогут оторвать молодежь от компьютеров

21 февраля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

«Игры будущего» заставят молодежь выйти на спортивные площадки, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» может стать способом отрыва молодежи от компьютеров и привлечения их к активным действиям на спортивных площадках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорадом Додиком. «Хорошо, что, благодаря проведению „Игр будущего“, от компьютера молодые люди переходят к активным действиям на спортивных площадках», — передает слова Путина ТАСС. Президент выразил благодарность Додику за принятие приглашения и его присутствие на открытии турнира «Игры будущего». Путин признал, что сам не совсем понимает, как это будет выглядеть, но отметил, что видел интерес молодых людей к этим видам спорта. Все эти факторы вместе дают интересный результат, а турнир «Игры будущего» является хорошим мероприятием, заключил российский лидер. Международные соревнования «Игры будущего» проходят с 21 февраля по 3 марта и предлагают новые дисциплины, объединяющие современные технологии, цифровую среду и физическую активность. Турнир использует передовые разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Более двух тысяч участников из более чем 100 стран примут участие в этих соревнованиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» может стать способом отрыва молодежи от компьютеров и привлечения их к активным действиям на спортивных площадках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорадом Додиком. «Хорошо, что, благодаря проведению „Игр будущего“, от компьютера молодые люди переходят к активным действиям на спортивных площадках», — передает слова Путина ТАСС. Президент выразил благодарность Додику за принятие приглашения и его присутствие на открытии турнира «Игры будущего». Путин признал, что сам не совсем понимает, как это будет выглядеть, но отметил, что видел интерес молодых людей к этим видам спорта. Все эти факторы вместе дают интересный результат, а турнир «Игры будущего» является хорошим мероприятием, заключил российский лидер. Международные соревнования «Игры будущего» проходят с 21 февраля по 3 марта и предлагают новые дисциплины, объединяющие современные технологии, цифровую среду и физическую активность. Турнир использует передовые разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Более двух тысяч участников из более чем 100 стран примут участие в этих соревнованиях.