Путин назвал способ оторвать молодежь от компьютеров

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» может стать способом отрыва молодежи от компьютеров и привлечения их к активным действиям на спортивных площадках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорадом Додиком.
«Хорошо, что, благодаря проведению „Игр будущего“, от компьютера молодые люди переходят к активным действиям на спортивных площадках», — передает слова Путина ТАСС. Президент выразил благодарность Додику за принятие приглашения и его присутствие на открытии турнира «Игры будущего».
Путин признал, что сам не совсем понимает, как это будет выглядеть, но отметил, что видел интерес молодых людей к этим видам спорта. Все эти факторы вместе дают интересный результат, а турнир «Игры будущего» является хорошим мероприятием, заключил российский лидер.
Международные соревнования «Игры будущего» проходят с 21 февраля по 3 марта и предлагают новые дисциплины, объединяющие современные технологии, цифровую среду и физическую активность. Турнир использует передовые разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Более двух тысяч участников из более чем 100 стран примут участие в этих соревнованиях.
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