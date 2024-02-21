Путин: фиджитал-спорт со временем станет любимым видом досуга россиян

21 февраля 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

«Игры будущего» имеют особенную ценность для России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фиджитал-спорт, который представляет собой объединение классических спортивных игр и киберспорта при помощи vr-технологий, со временем станет популярным видом активного отдыха для всех россиян. Об этом на церемонии открытия «Игр будущего» заявил президент России Владимир Путин. «Уверен, фиджитал-спорт обязательно войдет в число самых популярных форм активного досуга российских граждан», — заявил Владимир Путин. Трансляцию церемонии открытия вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что спортивная сфера, включая спорткомплексы и арены, созданные в Татарстане для проведения мировых соревнований, пользуются широкой популярностью среди людей всех возрастов. Фиджитал-спорт является актуальным, зрелищным и динамичным, и способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений, включая детей и молодежь. Поэтому «Игры будущего» имеют особую ценность для России, заключил Путин. Международные соревнования «Игры будущего» проходят с 21 февраля по 3 марта. В них участвуют более 2000 спортсменов из более 100 стран, соревнующихся в передовых областях, таких как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии и искусственный интеллект. В соревнованиях представлены новые и инновационные дисциплины, отражающие последние достижения в этих областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фиджитал-спорт, который представляет собой объединение классических спортивных игр и киберспорта при помощи vr-технологий, со временем станет популярным видом активного отдыха для всех россиян. Об этом на церемонии открытия «Игр будущего» заявил президент России Владимир Путин. «Уверен, фиджитал-спорт обязательно войдет в число самых популярных форм активного досуга российских граждан», — заявил Владимир Путин. Трансляцию церемонии открытия вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что спортивная сфера, включая спорткомплексы и арены, созданные в Татарстане для проведения мировых соревнований, пользуются широкой популярностью среди людей всех возрастов. Фиджитал-спорт является актуальным, зрелищным и динамичным, и способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений, включая детей и молодежь. Поэтому «Игры будущего» имеют особую ценность для России, заключил Путин. Международные соревнования «Игры будущего» проходят с 21 февраля по 3 марта. В них участвуют более 2000 спортсменов из более 100 стран, соревнующихся в передовых областях, таких как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии и искусственный интеллект. В соревнованиях представлены новые и инновационные дисциплины, отражающие последние достижения в этих областях.