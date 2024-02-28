Россия начнет обмен заблокированных активов граждан в ближайшее время

РФ начнет обмен заблокированных на Западе активов российских граждан в течение нескольких недель. Об этом сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.
«Механизм обмена заблокированных активов заработает в течение нескольких недель и будет продолжаться полгода», — сказал Моисеев, его слова передает ТАСС. Он добавил, что под механизм обмена заблокированными активами попадут только замороженные в НРД средства.
Ранее журнал Forbes писал о том, что Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. В начале ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ, который дает старт возможному механизму обмена активами между иностранными и российскими инвесторами. Осуществляться обмен будет на деньги нерезидентов из «недружественных» государств, заблокированных на счетах типа «С».
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