Россия начнет обмен заблокированных активов граждан в ближайшее время

28 февраля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Россия начнет обменивать заблокированные на Западе активы граждан РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU РФ начнет обмен заблокированных на Западе активов российских граждан в течение нескольких недель. Об этом сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев. «Механизм обмена заблокированных активов заработает в течение нескольких недель и будет продолжаться полгода», — сказал Моисеев, его слова передает ТАСС. Он добавил, что под механизм обмена заблокированными активами попадут только замороженные в НРД средства. Ранее журнал Forbes писал о том, что Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. В начале ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ, который дает старт возможному механизму обмена активами между иностранными и российскими инвесторами. Осуществляться обмен будет на деньги нерезидентов из «недружественных» государств, заблокированных на счетах типа «С».

РФ начнет обмен заблокированных на Западе активов российских граждан в течение нескольких недель. Об этом сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев. «Механизм обмена заблокированных активов заработает в течение нескольких недель и будет продолжаться полгода», — сказал Моисеев, его слова передает ТАСС. Он добавил, что под механизм обмена заблокированными активами попадут только замороженные в НРД средства. Ранее журнал Forbes писал о том, что Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. В начале ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ, который дает старт возможному механизму обмена активами между иностранными и российскими инвесторами. Осуществляться обмен будет на деньги нерезидентов из «недружественных» государств, заблокированных на счетах типа «С».