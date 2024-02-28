Россия начнет обмен заблокированных активов граждан в ближайшее время

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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Россия начнет обменивать заблокированные на Западе активы граждан РФ Фото:

РФ начнет обмен заблокированных на Западе активов российских граждан в течение нескольких недель. Об этом сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

«Механизм обмена заблокированных активов заработает в течение нескольких недель и будет продолжаться полгода», — сказал Моисеев, его слова передает ТАСС. Он добавил, что под механизм обмена заблокированными активами попадут только замороженные в НРД средства.

Ранее журнал Forbes писал о том, что Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. В начале ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ, который дает старт возможному механизму обмена активами между иностранными и российскими инвесторами. Осуществляться обмен будет на деньги нерезидентов из «недружественных» государств, заблокированных на счетах типа «С».

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РФ начнет обмен заблокированных на Западе активов российских граждан в течение нескольких недель. Об этом сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев. «Механизм обмена заблокированных активов заработает в течение нескольких недель и будет продолжаться полгода», — сказал Моисеев, его слова передает ТАСС. Он добавил, что под механизм обмена заблокированными активами попадут только замороженные в НРД средства. Ранее журнал Forbes писал о том, что Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. В начале ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ, который дает старт возможному механизму обмена активами между иностранными и российскими инвесторами. Осуществляться обмен будет на деньги нерезидентов из «недружественных» государств, заблокированных на счетах типа «С».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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