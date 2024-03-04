Кирби отказался комментировать утечку в ФРГ, чтобы не подтверждать правоту РФ

ККирби отказался комментировать утечку в ФРГ, чтобы не подтверждать правоту РФ

05 марта 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Джон Кирби отказался комментировать утечку об атаках по Крымскому мосту Фото: Official White House / Cameron Smith Вашингтон не будет комментировать разговор немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО и РФ. С таким заявлением вступил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Я не буду говорить о содержании утечки в ФРГ. Любое подтверждение облегчит продвижение тезиса о том, что идет какого-то рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией», — Джона Кирби цитирует РИА Новости. В начале марта в руки российских спецслужб попали секретные переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus. Эти боеприпасы Киев требует предоставить почти год. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла о важности расследования причин утечки для страны, пишет RT. В Минобороны Германии факт перехвата информации подтвердили. Власти ФРГ опасаются, что разведка РФ знает больше, чем они полагали. В беседе с URA.RU доктор политических наук Грегор Шпицен отмечал, что Украина не получит ракеты из-за международного скандала.

Вашингтон не будет комментировать разговор немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО и РФ. С таким заявлением вступил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Я не буду говорить о содержании утечки в ФРГ. Любое подтверждение облегчит продвижение тезиса о том, что идет какого-то рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией», — Джона Кирби цитирует РИА Новости. В начале марта в руки российских спецслужб попали секретные переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus. Эти боеприпасы Киев требует предоставить почти год. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла о важности расследования причин утечки для страны, пишет RT. В Минобороны Германии факт перехвата информации подтвердили. Власти ФРГ опасаются, что разведка РФ знает больше, чем они полагали. В беседе с URA.RU доктор политических наук Грегор Шпицен отмечал, что Украина не получит ракеты из-за международного скандала.