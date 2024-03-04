04 марта 2024

Кирби отказался комментировать утечку в ФРГ, чтобы не подтверждать правоту РФ

ККирби отказался комментировать утечку в ФРГ, чтобы не подтверждать правоту РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Джон Кирби отказался комментировать утечку об атаках по Крымскому мосту Фото:

Вашингтон не будет комментировать разговор немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО и РФ. С таким заявлением вступил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Я не буду говорить о содержании утечки в ФРГ. Любое подтверждение облегчит продвижение тезиса о том, что идет какого-то рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией», — Джона Кирби цитирует РИА Новости.

В начале марта в руки российских спецслужб попали секретные переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus. Эти боеприпасы Киев требует предоставить почти год.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла о важности расследования причин утечки для страны, пишет RT. В Минобороны Германии факт перехвата информации подтвердили. Власти ФРГ опасаются, что разведка РФ знает больше, чем они полагали. В беседе с URA.RU доктор политических наук Грегор Шпицен отмечал, что Украина не получит ракеты из-за международного скандала.

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Вашингтон не будет комментировать разговор немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО и РФ. С таким заявлением вступил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Я не буду говорить о содержании утечки в ФРГ. Любое подтверждение облегчит продвижение тезиса о том, что идет какого-то рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией», — Джона Кирби цитирует РИА Новости. В начале марта в руки российских спецслужб попали секретные переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus. Эти боеприпасы Киев требует предоставить почти год. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла о важности расследования причин утечки для страны, пишет RT. В Минобороны Германии факт перехвата информации подтвердили. Власти ФРГ опасаются, что разведка РФ знает больше, чем они полагали. В беседе с URA.RU доктор политических наук Грегор Шпицен отмечал, что Украина не получит ракеты из-за международного скандала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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