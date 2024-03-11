Глава «Роскосмоса» рассказал Путину о новой миссии на МКС и подарил портрет Гагарина

Глава «Роскосмоса» доложил Путину о новой миссии на МКС

11 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Юрий Борисов подарил Владимиру Путин портрет Юрия Гагарина Фото: Михаил Метцель/ТАСС Подготовка новой российской миссии на МКС подошла к финальной стадии. Ее запуск планируется на 21 марта. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Подготовка к миссии перешла в финальную стадию, буквально сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа. Ожидаем, что 21 марта космический корабль „Союз-25“ доставит космонавтов на МКС», — заявил Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Борисов также подарил Путину портрет первого космонавта Юрия Гагарина. Это произведение — символ оптимизма и уверенности России в исследовании космоса. В 2024 году Гагарину могло исполниться 90 лет.

Подготовка новой российской миссии на МКС подошла к финальной стадии. Ее запуск планируется на 21 марта. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Подготовка к миссии перешла в финальную стадию, буквально сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа. Ожидаем, что 21 марта космический корабль „Союз-25“ доставит космонавтов на МКС», — заявил Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Борисов также подарил Путину портрет первого космонавта Юрия Гагарина. Это произведение — символ оптимизма и уверенности России в исследовании космоса. В 2024 году Гагарину могло исполниться 90 лет.