Историк разгадал, что так сильно повлияло на характер Путина

Историк Колпакиди: работа Штази оказала на Путина большое впечатление
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин был впечатлен принципами работы Штази, заявил Александр Колпакиди Фото:

Знакомство с восточногерманской спецслужбой Штази в 1980-х годах сильно повлияло на характер и стиль работы президента России Владимира Путина. Об этом рассказал писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди.

«Я думаю, что на Путина большое впечатление оказала восточногерманская спецслужба Штази», — передает слова Колпакиди NEWS.ru. Он добавил, что будущий российский президент впечатлился работой агентов спецслужбы и широким влиянием организации во всех сферах общества, начиная от верхних и до самых нижних слоев общества. Вероятно, именно это влияние привело к расширению возможностей ФСБ в последующие годы, заключил историк.

13 марта этого года будет отмечаться 70-летие создания КГБ СССР. В период с 1976 по 1991 годы Владимир Путин работал в этом комитете, а с 1998 по 1999 годы занимал должность директора ФСБ. На встрече с общественниками Путин рассказывал, что окончил Ленинградский государственный университет и специальную школу КГБ. Он также упомянул, что прошел специальную подготовку по линии легальной и нелегальной разведки.

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Знакомство с восточногерманской спецслужбой Штази в 1980-х годах сильно повлияло на характер и стиль работы президента России Владимира Путина. Об этом рассказал писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди. «Я думаю, что на Путина большое впечатление оказала восточногерманская спецслужба Штази», — передает слова Колпакиди NEWS.ru. Он добавил, что будущий российский президент впечатлился работой агентов спецслужбы и широким влиянием организации во всех сферах общества, начиная от верхних и до самых нижних слоев общества. Вероятно, именно это влияние привело к расширению возможностей ФСБ в последующие годы, заключил историк. 13 марта этого года будет отмечаться 70-летие создания КГБ СССР. В период с 1976 по 1991 годы Владимир Путин работал в этом комитете, а с 1998 по 1999 годы занимал должность директора ФСБ. На встрече с общественниками Путин рассказывал, что окончил Ленинградский государственный университет и специальную школу КГБ. Он также упомянул, что прошел специальную подготовку по линии легальной и нелегальной разведки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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