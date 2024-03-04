В Минске зафиксированы факты вербовки белорусов для совершения терактов в РФ

05 марта 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Польша и Украина вербует белорусов, чтобы совершать теракты на железных дорогах и предприятиях в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Белорусских граждан с помощью интернета пытаются завербовать спецслужбы нескольких иностранных государств. Они делают это, чтобы совершать теракты в России чужими руками, заявил начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко. «Спецслужбы других государств — украинские спецслужбы, польские — используют наших граждан для совершения преступлений как на территории Республики Беларусь, так и в большей степени на территории Российской Федерации», — рассказал Ананенко телеканалу СТВ . Поиски и вербовка ведутся через интернет. По словам представителя МВД, спецслужбы других государств дают гражданам Белоруссии определенные задания, после чего они выезжают исполнять теракты. Целью вербовщиков, в основном, являются железные дороги, предприятия и другие большие объекты. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Белоруссии зафиксировали резкую активизацию всех видов разведки спецслужб Запада. БелТА провоцировало подготовку терактов в отношении гособъектов и чиновников республики, передает телеканал 360.

Белорусских граждан с помощью интернета пытаются завербовать спецслужбы нескольких иностранных государств. Они делают это, чтобы совершать теракты в России чужими руками, заявил начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко. «Спецслужбы других государств — украинские спецслужбы, польские — используют наших граждан для совершения преступлений как на территории Республики Беларусь, так и в большей степени на территории Российской Федерации», — рассказал Ананенко телеканалу СТВ. Поиски и вербовка ведутся через интернет. По словам представителя МВД, спецслужбы других государств дают гражданам Белоруссии определенные задания, после чего они выезжают исполнять теракты. Целью вербовщиков, в основном, являются железные дороги, предприятия и другие большие объекты. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Белоруссии зафиксировали резкую активизацию всех видов разведки спецслужб Запада. БелТА провоцировало подготовку терактов в отношении гособъектов и чиновников республики, передает телеканал 360.