В Минске зафиксированы факты вербовки белорусов для совершения терактов в РФ

Белорусских граждан с помощью интернета пытаются завербовать спецслужбы нескольких иностранных государств. Они делают это, чтобы совершать теракты в России чужими руками, заявил начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко.
«Спецслужбы других государств — украинские спецслужбы, польские — используют наших граждан для совершения преступлений как на территории Республики Беларусь, так и в большей степени на территории Российской Федерации», — рассказал Ананенко телеканалу
По словам представителя МВД, спецслужбы других государств дают гражданам Белоруссии определенные задания, после чего они выезжают исполнять теракты. Целью вербовщиков, в основном, являются железные дороги, предприятия и другие большие объекты.
Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Белоруссии зафиксировали резкую активизацию всех видов разведки спецслужб Запада. БелТА провоцировало подготовку терактов в отношении гособъектов и чиновников республики, передает телеканал 360.
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