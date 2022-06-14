В России появится новый способ оплаты по картам «Мир»

15 июня 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты с помощью смартфона. Такая возможность станет доступна с 25 октября текущего года. «С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт „Мир“, станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента», — сообщают «Известия», ссылаясь на бюллетень национальной платежной системы. Также сообщается, что эту информацию подтвердили официальные представители «Мира» и крупных банков. Согласно данным газеты, на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе при совершении покупки. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Отмечается, что в разработке и внедрении нового способа оплаты по картам «Мир» планирует принять участие банк «Русский Стандарт» и банк «Открытие». Возможность платить смартфоном особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay. «Платежный сервис, не завязанный на инфраструктуре смартфона, может быть особенно полезным для владельцев айфонов, поскольку у них не осталось привычных способов оплаты», — считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Ранее сообщалось, что платежи через системы Apple Pay и Google Pay не проходят у клиентов нескольких российских банков, которые попали под санкции Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП) — стала альтернативой для россиян после прекращения работы в РФ Apple Pay и Google Pay. С помощью СБП пользователи могут переводить средства между счетами в разных банках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты с помощью смартфона. Такая возможность станет доступна с 25 октября текущего года. «С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт „Мир“, станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента», — сообщают «Известия», ссылаясь на бюллетень национальной платежной системы. Также сообщается, что эту информацию подтвердили официальные представители «Мира» и крупных банков. Согласно данным газеты, на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе при совершении покупки. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Отмечается, что в разработке и внедрении нового способа оплаты по картам «Мир» планирует принять участие банк «Русский Стандарт» и банк «Открытие». Возможность платить смартфоном особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay. «Платежный сервис, не завязанный на инфраструктуре смартфона, может быть особенно полезным для владельцев айфонов, поскольку у них не осталось привычных способов оплаты», — считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Ранее сообщалось, что платежи через системы Apple Pay и Google Pay не проходят у клиентов нескольких российских банков, которые попали под санкции Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП) — стала альтернативой для россиян после прекращения работы в РФ Apple Pay и Google Pay. С помощью СБП пользователи могут переводить средства между счетами в разных банках.