14 июня 2022

В России появится новый способ оплаты по картам «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, платежная система, банковская карта, купюра, зарплата, карта, банкнота, карта мир, деньги, наличные, зп
У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика» Фото:
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У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты с помощью смартфона. Такая возможность станет доступна с 25 октября текущего года.

«С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт „Мир“, станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента», — сообщают «Известия», ссылаясь на бюллетень национальной платежной системы. Также сообщается, что эту информацию подтвердили официальные представители «Мира» и крупных банков.

Согласно данным газеты, на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе при совершении покупки. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации.

Отмечается, что в разработке и внедрении нового способа оплаты по картам «Мир» планирует принять участие банк «Русский Стандарт» и банк «Открытие». Возможность платить смартфоном особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay. «Платежный сервис, не завязанный на инфраструктуре смартфона, может быть особенно полезным для владельцев айфонов, поскольку у них не осталось привычных способов оплаты», — считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Ранее сообщалось, что платежи через системы Apple Pay и Google Pay не проходят у клиентов нескольких российских банков, которые попали под санкции Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.

Платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП) — стала альтернативой для россиян после прекращения работы в РФ Apple Pay и Google Pay. С помощью СБП пользователи могут переводить средства между счетами в разных банках.

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У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты с помощью смартфона. Такая возможность станет доступна с 25 октября текущего года. «С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт „Мир“, станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента», — сообщают «Известия», ссылаясь на бюллетень национальной платежной системы. Также сообщается, что эту информацию подтвердили официальные представители «Мира» и крупных банков. Согласно данным газеты, на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе при совершении покупки. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Отмечается, что в разработке и внедрении нового способа оплаты по картам «Мир» планирует принять участие банк «Русский Стандарт» и банк «Открытие». Возможность платить смартфоном особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay. «Платежный сервис, не завязанный на инфраструктуре смартфона, может быть особенно полезным для владельцев айфонов, поскольку у них не осталось привычных способов оплаты», — считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Ранее сообщалось, что платежи через системы Apple Pay и Google Pay не проходят у клиентов нескольких российских банков, которые попали под санкции Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП) — стала альтернативой для россиян после прекращения работы в РФ Apple Pay и Google Pay. С помощью СБП пользователи могут переводить средства между счетами в разных банках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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