01 апреля 2024

Диетолог назвал опасные последствия для любителей жевательных резинок

Врач Разаренова: жевательная резинка может содержать опасные заменители сахара
© Служба новостей «URA.RU»
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Бар "Cattleya". Екатеринбург, сахар, щипцы, сахарница
Сахар в составе жевательных резинок может навредить зубам Фото:

Покупателям жевательных резинок следует внимательно изучать их состав. Диетолог Александра Разаренова предупреждает, что в них могут содержаться опасные заменители сахара.

«В составе жвачки есть подсластители, которых лучше избегать. Например, аспартам вызывает споры в научном сообществе: некоторые исследования связывают его с риском развития различных нейродегенеративных и онкологических заболеваний. В ряде стран из-за предполагаемой связи с возможным развитием рака запрещен цикламат. С осторожностью нужно относиться и к таким искусственным заменителям сахара, как сукралоза и ацесульфам калия», — передает заключение диетолога радио Sputnik.

Последние два вещества из перечня могут вызывать головные боли и расстройство желудка, а также негативно воздействовать на микрофлору кишечника. Диетолог добавила, что отдавать предпочтение следует жевательным резинкам с натуральными сахарозаменителями. Если же употреблять жвачку в составе которого сахар, то впоследствии это может существенно навредить зубам.

Ранее Разаренова рассказала о полезном свойстве капусты. Этот продукт содержит биологически активное вещество сульфорафан, которое защищает от различных видов онкозаболеваний и может помочь при детоксе организма.

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Покупателям жевательных резинок следует внимательно изучать их состав. Диетолог Александра Разаренова предупреждает, что в них могут содержаться опасные заменители сахара. «В составе жвачки есть подсластители, которых лучше избегать. Например, аспартам вызывает споры в научном сообществе: некоторые исследования связывают его с риском развития различных нейродегенеративных и онкологических заболеваний. В ряде стран из-за предполагаемой связи с возможным развитием рака запрещен цикламат. С осторожностью нужно относиться и к таким искусственным заменителям сахара, как сукралоза и ацесульфам калия», — передает заключение диетолога радио Sputnik. Последние два вещества из перечня могут вызывать головные боли и расстройство желудка, а также негативно воздействовать на микрофлору кишечника. Диетолог добавила, что отдавать предпочтение следует жевательным резинкам с натуральными сахарозаменителями. Если же употреблять жвачку в составе которого сахар, то впоследствии это может существенно навредить зубам. Ранее Разаренова рассказала о полезном свойстве капусты. Этот продукт содержит биологически активное вещество сульфорафан, которое защищает от различных видов онкозаболеваний и может помочь при детоксе организма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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