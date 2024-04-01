Диетолог назвал опасные последствия для любителей жевательных резинок

Врач Разаренова: жевательная резинка может содержать опасные заменители сахара

02 апреля 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Сахар в составе жевательных резинок может навредить зубам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Покупателям жевательных резинок следует внимательно изучать их состав. Диетолог Александра Разаренова предупреждает, что в них могут содержаться опасные заменители сахара. «В составе жвачки есть подсластители, которых лучше избегать. Например, аспартам вызывает споры в научном сообществе: некоторые исследования связывают его с риском развития различных нейродегенеративных и онкологических заболеваний. В ряде стран из-за предполагаемой связи с возможным развитием рака запрещен цикламат. С осторожностью нужно относиться и к таким искусственным заменителям сахара, как сукралоза и ацесульфам калия», — передает заключение диетолога радио Sputnik . Последние два вещества из перечня могут вызывать головные боли и расстройство желудка, а также негативно воздействовать на микрофлору кишечника. Диетолог добавила, что отдавать предпочтение следует жевательным резинкам с натуральными сахарозаменителями. Если же употреблять жвачку в составе которого сахар, то впоследствии это может существенно навредить зубам. Ранее Разаренова рассказала о полезном свойстве капусты. Этот продукт содержит биологически активное вещество сульфорафан, которое защищает от различных видов онкозаболеваний и может помочь при детоксе организма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покупателям жевательных резинок следует внимательно изучать их состав. Диетолог Александра Разаренова предупреждает, что в них могут содержаться опасные заменители сахара. «В составе жвачки есть подсластители, которых лучше избегать. Например, аспартам вызывает споры в научном сообществе: некоторые исследования связывают его с риском развития различных нейродегенеративных и онкологических заболеваний. В ряде стран из-за предполагаемой связи с возможным развитием рака запрещен цикламат. С осторожностью нужно относиться и к таким искусственным заменителям сахара, как сукралоза и ацесульфам калия», — передает заключение диетолога радио Sputnik. Последние два вещества из перечня могут вызывать головные боли и расстройство желудка, а также негативно воздействовать на микрофлору кишечника. Диетолог добавила, что отдавать предпочтение следует жевательным резинкам с натуральными сахарозаменителями. Если же употреблять жвачку в составе которого сахар, то впоследствии это может существенно навредить зубам. Ранее Разаренова рассказала о полезном свойстве капусты. Этот продукт содержит биологически активное вещество сульфорафан, которое защищает от различных видов онкозаболеваний и может помочь при детоксе организма.