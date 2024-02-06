Стоматолог назвала опасные для зубов виды продуктов

Стоматолог Автандилян: маринованные овощи вредны для здоровья зубов

06 февраля 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Углеводистая пища также вредна для зубов, передает Луиза Автандилян Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян назвала семь продуктов, которые приводят к возникновению стоматологических заболеваний. Она посоветовала после употребления вредной пищи сразу полоскать рот чистой водой или воспользоваться жвачкой без добавления сахара. «Одними из самых вредных для зубов продуктов являются консервированные и маринованные овощи, а также соленья, что связано с высоким содержанием уксусной кислоты в их составе», — заявила Автандилян в беседе с « Газетой.ру». Она отметила, что цитрусовые фрукты также ослабляют защитные свойства эмали. Стоматолог посоветовала перестать есть чипсы, сухарики и снеки. По ее словам, в данных продуктах повышенное содержание крахмала и скрытых сахаров, которые остаются на зубах, создавая благоприятную среду для кариеса. Это может привести к проблеме с деснами и появлению зубного камня. По словам Автандилян, углеводистая пища также вредна для зубов. Она отметила, что картофель, каши, сладкие булочки и обычный хлеб представляют опасность. Кариес может развиться, если человек на ночь съел бутерброд и не почистил после этого зубы, добавила врач. Стоматолог дала совет после употребления вредной пищи сразу полоскать рот чистой водой или воспользоваться жевательной резинкой без сахара, чтобы увеличить выработку слюны. Ранее Луиза Автандилян сообщила, что при выборе зубной пасты стоит обратить на ее состав. По ее словам, существует ряд компонентов, которые могут нанести вред зубной полости, например — триклозан, парабены и другие соединения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян назвала семь продуктов, которые приводят к возникновению стоматологических заболеваний. Она посоветовала после употребления вредной пищи сразу полоскать рот чистой водой или воспользоваться жвачкой без добавления сахара. «Одними из самых вредных для зубов продуктов являются консервированные и маринованные овощи, а также соленья, что связано с высоким содержанием уксусной кислоты в их составе», — заявила Автандилян в беседе с «Газетой.ру». Она отметила, что цитрусовые фрукты также ослабляют защитные свойства эмали. Стоматолог посоветовала перестать есть чипсы, сухарики и снеки. По ее словам, в данных продуктах повышенное содержание крахмала и скрытых сахаров, которые остаются на зубах, создавая благоприятную среду для кариеса. Это может привести к проблеме с деснами и появлению зубного камня. По словам Автандилян, углеводистая пища также вредна для зубов. Она отметила, что картофель, каши, сладкие булочки и обычный хлеб представляют опасность. Кариес может развиться, если человек на ночь съел бутерброд и не почистил после этого зубы, добавила врач. Стоматолог дала совет после употребления вредной пищи сразу полоскать рот чистой водой или воспользоваться жевательной резинкой без сахара, чтобы увеличить выработку слюны. Ранее Луиза Автандилян сообщила, что при выборе зубной пасты стоит обратить на ее состав. По ее словам, существует ряд компонентов, которые могут нанести вред зубной полости, например — триклозан, парабены и другие соединения.