Главу «Россети Северный Кавказ» арестовали после обысков

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Магомедхабиб Мухумаев арестован на два месяца Фото:

Директор филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев был арестован на два месяца. Ранее его задержали после обысков.

«Директор филиала „Россети Северный Кавказ“ в Дагестане Мухумаев, задержанный после обысков, арестован на два месяца», — сообщили в суде. Информацию передает РИА Новости.

Сообщалось, что в здании «Россетей» проходили обыски по делу о мошенничестве. Позже представители корпорации заявили, что проверка была связана с деятельностью организации, в которой работал Мухумаев.

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Директор филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев был арестован на два месяца. Ранее его задержали после обысков. «Директор филиала „Россети Северный Кавказ“ в Дагестане Мухумаев, задержанный после обысков, арестован на два месяца», — сообщили в суде. Информацию передает РИА Новости. Сообщалось, что в здании «Россетей» проходили обыски по делу о мошенничестве. Позже представители корпорации заявили, что проверка была связана с деятельностью организации, в которой работал Мухумаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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