Главу «Россети Северный Кавказ» арестовали после обысков

03 апреля 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Магомедхабиб Мухумаев арестован на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев был арестован на два месяца. Ранее его задержали после обысков. «Директор филиала „Россети Северный Кавказ“ в Дагестане Мухумаев, задержанный после обысков, арестован на два месяца», — сообщили в суде. Информацию передает РИА Новости. Сообщалось, что в здании «Россетей» проходили обыски по делу о мошенничестве. Позже представители корпорации заявили, что проверка была связана с деятельностью организации, в которой работал Мухумаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев был арестован на два месяца. Ранее его задержали после обысков. «Директор филиала „Россети Северный Кавказ“ в Дагестане Мухумаев, задержанный после обысков, арестован на два месяца», — сообщили в суде. Информацию передает РИА Новости. Сообщалось, что в здании «Россетей» проходили обыски по делу о мошенничестве. Позже представители корпорации заявили, что проверка была связана с деятельностью организации, в которой работал Мухумаев.