Главу «Россети Северный Кавказ» арестовали после обысков

Магомедхабиб Мухумаев арестован на два месяца
Директор филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев был арестован на два месяца. Ранее его задержали после обысков.
«Директор филиала „Россети Северный Кавказ“ в Дагестане Мухумаев, задержанный после обысков, арестован на два месяца», — сообщили в суде. Информацию передает РИА Новости.
Сообщалось, что в здании «Россетей» проходили обыски по делу о мошенничестве. Позже представители корпорации заявили, что проверка была связана с деятельностью организации, в которой работал Мухумаев.
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