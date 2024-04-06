06 апреля 2024

РБК: в Оренбурге начали подготовку к возможному подтоплению вслед за Орском

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Коммунальная авария на Крестинского. Екатеринбург, коммунальная авария, потоп, жкх, прорыв водовода
В местах, где ожидается подтопление, включая низины, проводят эвакуацию (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

В Оренбурге начали готовиться к возможному подтоплению после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

«Где специалисты по картам видят, что это затопляемая территория, что уровни здесь ниже, в этих местах проводится эвакуация», — сказали в управлении. Передает РБК. Там отметили, что вода из Ириклинского водохранилища на реке Урал идет в Орск, через Новотроицк и доходит до Оренбурга.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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В Оренбурге начали готовиться к возможному подтоплению после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. «Где специалисты по картам видят, что это затопляемая территория, что уровни здесь ниже, в этих местах проводится эвакуация», — сказали в управлении. Передает РБК. Там отметили, что вода из Ириклинского водохранилища на реке Урал идет в Орск, через Новотроицк и доходит до Оренбурга. В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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