РБК: в Оренбурге начали подготовку к возможному подтоплению вслед за Орском

В Оренбурге начали готовиться к возможному подтоплению после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.
«Где специалисты по картам видят, что это затопляемая территория, что уровни здесь ниже, в этих местах проводится эвакуация», — сказали в управлении. Передает РБК. Там отметили, что вода из Ириклинского водохранилища на реке Урал идет в Орск, через Новотроицк и доходит до Оренбурга.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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