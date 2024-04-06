РБК: в Оренбурге начали подготовку к возможному подтоплению вслед за Орском

06 апреля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

В местах, где ожидается подтопление, включая низины, проводят эвакуацию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В Оренбурге начали готовиться к возможному подтоплению после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. «Где специалисты по картам видят, что это затопляемая территория, что уровни здесь ниже, в этих местах проводится эвакуация», — сказали в управлении. Передает РБК. Там отметили, что вода из Ириклинского водохранилища на реке Урал идет в Орск, через Новотроицк и доходит до Оренбурга. В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбурге начали готовиться к возможному подтоплению после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. «Где специалисты по картам видят, что это затопляемая территория, что уровни здесь ниже, в этих местах проводится эвакуация», — сказали в управлении. Передает РБК. Там отметили, что вода из Ириклинского водохранилища на реке Урал идет в Орск, через Новотроицк и доходит до Оренбурга. В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате ЧП свыше 300 домовладений и 750 участков в Оренбурге подтопило. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.