Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года

Предприниматель Павел Дуров сообщил, что что аудитория мессенджера Telegram уже в этом году превысит миллиард. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично», — Дуров в бесед с журналистом. Он также уточнил, что на данный момент у мессенджера порядка 90 миллионов пользователей. При том Дуров отметил, что ни копейки не потратил на их привлечение.
Интервью Дурова американскому журналисту Карлсону вышло ночью 17 апреля. Накануне Павел Дуров анонсировал его выход. В нем он рассказал о том, как ему угрожали представители главных политических партий США.
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