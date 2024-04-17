Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года

17 апреля 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

Сейчас у Telegram порядка 90 млн пользователей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприниматель Павел Дуров сообщил, что что аудитория мессенджера Telegram уже в этом году превысит миллиард. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Новость по теме Преследования ФБР и угрозы Apple: о чем рассказал Дуров в интервью Карлсону «Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично», — Дуров в бесед с журналистом. Он также уточнил, что на данный момент у мессенджера порядка 90 миллионов пользователей. При том Дуров отметил, что ни копейки не потратил на их привлечение. Интервью Дурова американскому журналисту Карлсону вышло ночью 17 апреля. Накануне Павел Дуров анонсировал его выход. В нем он рассказал о том, как ему угрожали представители главных политических партий США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павел Дуров сообщил, что что аудитория мессенджера Telegram уже в этом году превысит миллиард. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично», — Дуров в бесед с журналистом. Он также уточнил, что на данный момент у мессенджера порядка 90 миллионов пользователей. При том Дуров отметил, что ни копейки не потратил на их привлечение. Интервью Дурова американскому журналисту Карлсону вышло ночью 17 апреля. Накануне Павел Дуров анонсировал его выход. В нем он рассказал о том, как ему угрожали представители главных политических партий США.