Дуров заявил об угрозах Telegram от главных политических партий США

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дуров уточнил, что угрозы получал после штурма Капитолия в 2021 году Фото:

Предприниматель Павел Дуров рассказал об угрозах Telegram от главных политических партий Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров уточнил, что угрозы получал после штурма Капитолия в 2021 году.

«После событий 6 января мы получили письмо от конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков. Мы проконсультировались с нашими адвокатами, и они посоветовали нам это проигнорировать. Хоть письмо и казалось очень серьезным и в нем говорилось, что неподчинение запросу станет нарушением Конституции США», — сказал Дуров в интервью. Позже, по его словам, Telegram получил еще одно письмо республиканской партии в Конгрессе. В нем говорилось, что нарушением Конституции США станет передача данных демократам.

О том, что Дуров дал интервью американскому журналисту Карлсону, стало известно накануне. Предприниматель сообщил об этом в telegram-канале. Спустя несколько часов Карлсон опубликовал видео на свое официальном сайте. В нем он также рассказал, что давление на Telegram оказывают Apple и Google.

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Предприниматель Павел Дуров рассказал об угрозах Telegram от главных политических партий Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров уточнил, что угрозы получал после штурма Капитолия в 2021 году. «После событий 6 января мы получили письмо от конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков. Мы проконсультировались с нашими адвокатами, и они посоветовали нам это проигнорировать. Хоть письмо и казалось очень серьезным и в нем говорилось, что неподчинение запросу станет нарушением Конституции США», — сказал Дуров в интервью. Позже, по его словам, Telegram получил еще одно письмо республиканской партии в Конгрессе. В нем говорилось, что нарушением Конституции США станет передача данных демократам. О том, что Дуров дал интервью американскому журналисту Карлсону, стало известно накануне. Предприниматель сообщил об этом в telegram-канале. Спустя несколько часов Карлсон опубликовал видео на свое официальном сайте. В нем он также рассказал, что давление на Telegram оказывают Apple и Google.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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