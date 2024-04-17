Дуров заявил об угрозах Telegram от главных политических партий США

17 апреля 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Дуров уточнил, что угрозы получал после штурма Капитолия в 2021 году Фото: TechCrunch /Flickr Предприниматель Павел Дуров рассказал об угрозах Telegram от главных политических партий Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров уточнил, что угрозы получал после штурма Капитолия в 2021 году. «После событий 6 января мы получили письмо от конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков. Мы проконсультировались с нашими адвокатами, и они посоветовали нам это проигнорировать. Хоть письмо и казалось очень серьезным и в нем говорилось, что неподчинение запросу станет нарушением Конституции США», — сказал Дуров в интервью. Позже, по его словам, Telegram получил еще одно письмо республиканской партии в Конгрессе. В нем говорилось, что нарушением Конституции США станет передача данных демократам. О том, что Дуров дал интервью американскому журналисту Карлсону, стало известно накануне. Предприниматель сообщил об этом в telegram-канале. Спустя несколько часов Карлсон опубликовал видео на свое официальном сайте. В нем он также рассказал, что давление на Telegram оказывают Apple и Google. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павел Дуров рассказал об угрозах Telegram от главных политических партий Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров уточнил, что угрозы получал после штурма Капитолия в 2021 году. «После событий 6 января мы получили письмо от конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков. Мы проконсультировались с нашими адвокатами, и они посоветовали нам это проигнорировать. Хоть письмо и казалось очень серьезным и в нем говорилось, что неподчинение запросу станет нарушением Конституции США», — сказал Дуров в интервью. Позже, по его словам, Telegram получил еще одно письмо республиканской партии в Конгрессе. В нем говорилось, что нарушением Конституции США станет передача данных демократам. О том, что Дуров дал интервью американскому журналисту Карлсону, стало известно накануне. Предприниматель сообщил об этом в telegram-канале. Спустя несколько часов Карлсон опубликовал видео на свое официальном сайте. В нем он также рассказал, что давление на Telegram оказывают Apple и Google.