Дуров заявил об угрозах Telegram от главных политических партий США

Предприниматель Павел Дуров рассказал об угрозах Telegram от главных политических партий Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров уточнил, что угрозы получал после штурма Капитолия в 2021 году.
«После событий 6 января мы получили письмо от конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков. Мы проконсультировались с нашими адвокатами, и они посоветовали нам это проигнорировать. Хоть письмо и казалось очень серьезным и в нем говорилось, что неподчинение запросу станет нарушением Конституции США», — сказал Дуров в интервью. Позже, по его словам, Telegram получил еще одно письмо республиканской партии в Конгрессе. В нем говорилось, что нарушением Конституции США станет передача данных демократам.
О том, что Дуров дал интервью американскому журналисту Карлсону, стало известно накануне. Предприниматель сообщил об этом в telegram-канале. Спустя несколько часов Карлсон опубликовал видео на свое официальном сайте. В нем он также рассказал, что давление на Telegram оказывают Apple и Google.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.