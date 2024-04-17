Мужа экс-директора «Новой Голландии» признали террористом после публикации постов о «Крокусе»

Автор постов о теракте в «Крокусе» внесен в перечень террористов и экстремистов
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Конашенок был внесен в список террористов и экстремистов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Супруга бывшей директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Николай Конашенок был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов за серию публикаций постов о теракте в «Крокусе». Соответствующая информация размещена на сайте службы.

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«Автора скандальных постов о теракте в „Крокусе“ Николая Конашенка добавили в список террористов и экстремистов», — заявили в Росфинмониторинге. Мужчина родился в Ленинграде в 1982 году.

Ранее Конашенок был задержан полицией за посты экстремистского характера, которые были посвящены ситуации в «Крокусе». Он извинился за это и заявил, что не поддерживает терроризм.

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Супруга бывшей директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Николай Конашенок был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов за серию публикаций постов о теракте в «Крокусе». Соответствующая информация размещена на сайте службы. «Автора скандальных постов о теракте в „Крокусе“ Николая Конашенка добавили в список террористов и экстремистов», — заявили в Росфинмониторинге. Мужчина родился в Ленинграде в 1982 году. Ранее Конашенок был задержан полицией за посты экстремистского характера, которые были посвящены ситуации в «Крокусе». Он извинился за это и заявил, что не поддерживает терроризм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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