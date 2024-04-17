Мужа экс-директора «Новой Голландии» признали террористом после публикации постов о «Крокусе»

Автор постов о теракте в «Крокусе» внесен в перечень террористов и экстремистов

Конашенок был внесен в список террористов и экстремистов Фото: Дмитрий Селиванов/ТАСС

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Супруга бывшей директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Николай Конашенок был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов за серию публикаций постов о теракте в «Крокусе». Соответствующая информация размещена на сайте службы.

«Автора скандальных постов о теракте в „Крокусе“ Николая Конашенка добавили в список террористов и экстремистов», — заявили в Росфинмониторинге . Мужчина родился в Ленинграде в 1982 году.

Ранее Конашенок был задержан полицией за посты экстремистского характера, которые были посвящены ситуации в «Крокусе». Он извинился за это и заявил, что не поддерживает терроризм.