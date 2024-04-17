Мужа экс-директора «Новой Голландии» признали террористом после публикации постов о «Крокусе»

Супруга бывшей директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Николай Конашенок был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов за серию публикаций постов о теракте в «Крокусе». Соответствующая информация размещена на сайте службы.
«Автора скандальных постов о теракте в „Крокусе“ Николая Конашенка добавили в список террористов и экстремистов», — заявили в
Ранее Конашенок был задержан полицией за посты экстремистского характера, которые были посвящены ситуации в «Крокусе». Он извинился за это и заявил, что не поддерживает терроризм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.