18 апреля 2024

Свидетели того, как мигрант зарезал москвича из-за парковки, рассказали о драке

РИАН: мигрант зарезал москвича из-за парковки внезапно и без скандала
© Служба новостей «URA.RU»
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Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, подъезд, дверной звонок, многоквартирный дом, этаж
Свидетель не заметил ссоры, но услышал крики и увидел пострадавшего Фото:

Житель одного из московских домов поделился с подробностями конфликта, который привел к смерти 24-летнего мужчины. По словам свидетеля, изначально он не заметил никакой ссоры, но вскоре услышал крики и увидел пострадавшего.

«Я возвращался с работы… Подойдя к соседнему подъезду №6, я увидел компанию молодых людей, двое из которых были граждане Ближнего Зарубежья», — рассказал очевидец происшествия РИА Новости.

Он добавил, что перед подъездом стоял белый седан и один из парней объяснял оппонентам, что он здесь живет. Очевидец также отметил, что после недолгого присутствия на месте он зашел домой и вскоре услышал женский крик. Подойдя ближе, он обнаружил молодого человека лежащим на асфальте в луже крови.

Мигрант Шахин зарезал мужчину из-за замечания насчет парковки. URA.RU подготовило отдельный материал, в котором собрало все, что известно о произошедшем.

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Житель одного из московских домов поделился с подробностями конфликта, который привел к смерти 24-летнего мужчины. По словам свидетеля, изначально он не заметил никакой ссоры, но вскоре услышал крики и увидел пострадавшего. «Я возвращался с работы… Подойдя к соседнему подъезду №6, я увидел компанию молодых людей, двое из которых были граждане Ближнего Зарубежья», — рассказал очевидец происшествия РИА Новости. Он добавил, что перед подъездом стоял белый седан и один из парней объяснял оппонентам, что он здесь живет. Очевидец также отметил, что после недолгого присутствия на месте он зашел домой и вскоре услышал женский крик. Подойдя ближе, он обнаружил молодого человека лежащим на асфальте в луже крови. Мигрант Шахин зарезал мужчину из-за замечания насчет парковки. URA.RU подготовило отдельный материал, в котором собрало все, что известно о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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