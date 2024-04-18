Свидетели того, как мигрант зарезал москвича из-за парковки, рассказали о драке

Житель одного из московских домов поделился с подробностями конфликта, который привел к смерти 24-летнего мужчины. По словам свидетеля, изначально он не заметил никакой ссоры, но вскоре услышал крики и увидел пострадавшего.
«Я возвращался с работы… Подойдя к соседнему подъезду №6, я увидел компанию молодых людей, двое из которых были граждане Ближнего Зарубежья», — рассказал очевидец происшествия РИА Новости.
Он добавил, что перед подъездом стоял белый седан и один из парней объяснял оппонентам, что он здесь живет. Очевидец также отметил, что после недолгого присутствия на месте он зашел домой и вскоре услышал женский крик. Подойдя ближе, он обнаружил молодого человека лежащим на асфальте в луже крови.
Мигрант Шахин зарезал мужчину из-за замечания насчет парковки. URA.RU подготовило отдельный материал, в котором собрало все, что известно о произошедшем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.