В Калужской области объявлен план «Ковер»

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
В Калуге ввели план «Ковер» из-за воздушной угрозы Фото:

В аэропорту Калуги введен режим «Ковер» из-за угрозы с воздуха. Об этом сообщает telegram-канал Международного аэропорта «Калуга».

«План „Ковер“ введен в международном аэропорту „Калуга“», — передает telegram-канал воздушной гавани. Отмечается, что самолет, который следовал из Санкт-Петербурга, был перенаправлен в аэропорт Внуково.

Ранее российские силы ПВО сбили над регионом несколько украинских беспилотников. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. Также был атакован энергетический объект в области. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что электроподстанция получила незначительные повреждения, пострадавших нет.

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В аэропорту Калуги введен режим «Ковер» из-за угрозы с воздуха. Об этом сообщает telegram-канал Международного аэропорта «Калуга». «План „Ковер“ введен в международном аэропорту „Калуга“», — передает telegram-канал воздушной гавани. Отмечается, что самолет, который следовал из Санкт-Петербурга, был перенаправлен в аэропорт Внуково. Ранее российские силы ПВО сбили над регионом несколько украинских беспилотников. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. Также был атакован энергетический объект в области. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что электроподстанция получила незначительные повреждения, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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