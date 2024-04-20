В Калужской области объявлен план «Ковер»

20 апреля 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

В Калуге ввели план «Ковер» из-за воздушной угрозы Фото: Михаил Будаков © URA.RU В аэропорту Калуги введен режим «Ковер» из-за угрозы с воздуха. Об этом сообщает telegram-канал Международного аэропорта «Калуга». «План „Ковер“ введен в международном аэропорту „Калуга“», — передает telegram-канал воздушной гавани. Отмечается, что самолет, который следовал из Санкт-Петербурга, был перенаправлен в аэропорт Внуково. Ранее российские силы ПВО сбили над регионом несколько украинских беспилотников. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. Также был атакован энергетический объект в области. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что электроподстанция получила незначительные повреждения, пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Калуги введен режим «Ковер» из-за угрозы с воздуха. Об этом сообщает telegram-канал Международного аэропорта «Калуга». «План „Ковер“ введен в международном аэропорту „Калуга“», — передает telegram-канал воздушной гавани. Отмечается, что самолет, который следовал из Санкт-Петербурга, был перенаправлен в аэропорт Внуково. Ранее российские силы ПВО сбили над регионом несколько украинских беспилотников. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. Также был атакован энергетический объект в области. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что электроподстанция получила незначительные повреждения, пострадавших нет.