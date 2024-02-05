В России отменили весь гастрольный тур Орбакайте

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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, концерт, зрители, руки
Концерт Орбакайте 10 марта в Братске отменен Фото:

Концерты дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили по всей Сибири. В частности, на этот раз выступления отменены в Новосибирске и Братске. Об этом сообщил организатор концертов Оганнес Тухманян.

«Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене „Братск-Арт“ и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых», — передает ТАСС слова Тухманяна. Он выразил надежду на то, что в следующий раз в городах Сибири им удастся провести выступления Орбакайте.

Ранее концерты певицы отменили в Чите, Иркутске и Красноярске. Причину организаторы не сообщают. Кроме того, в Улан-Удэ выступление Орбакайте было отменено по причине неопределенной позиции певицы по вопросу спецоперации. В этом деле было учтено мнение граждан и общественных организаций Бурятии, заявили в министерстве спорта и молодежной политики республики.

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Концерты дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили по всей Сибири. В частности, на этот раз выступления отменены в Новосибирске и Братске. Об этом сообщил организатор концертов Оганнес Тухманян. «Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене „Братск-Арт“ и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых», — передает ТАСС слова Тухманяна. Он выразил надежду на то, что в следующий раз в городах Сибири им удастся провести выступления Орбакайте. Ранее концерты певицы отменили в Чите, Иркутске и Красноярске. Причину организаторы не сообщают. Кроме того, в Улан-Удэ выступление Орбакайте было отменено по причине неопределенной позиции певицы по вопросу спецоперации. В этом деле было учтено мнение граждан и общественных организаций Бурятии, заявили в министерстве спорта и молодежной политики республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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