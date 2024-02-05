В России отменили весь гастрольный тур Орбакайте

05 февраля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Концерт Орбакайте 10 марта в Братске отменен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерты дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили по всей Сибири. В частности, на этот раз выступления отменены в Новосибирске и Братске. Об этом сообщил организатор концертов Оганнес Тухманян. «Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене „Братск-Арт“ и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых», — передает ТАСС слова Тухманяна. Он выразил надежду на то, что в следующий раз в городах Сибири им удастся провести выступления Орбакайте. Ранее концерты певицы отменили в Чите, Иркутске и Красноярске. Причину организаторы не сообщают. Кроме того, в Улан-Удэ выступление Орбакайте было отменено по причине неопределенной позиции певицы по вопросу спецоперации. В этом деле было учтено мнение граждан и общественных организаций Бурятии, заявили в министерстве спорта и молодежной политики республики.

Концерты дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили по всей Сибири. В частности, на этот раз выступления отменены в Новосибирске и Братске. Об этом сообщил организатор концертов Оганнес Тухманян. «Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене „Братск-Арт“ и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых», — передает ТАСС слова Тухманяна. Он выразил надежду на то, что в следующий раз в городах Сибири им удастся провести выступления Орбакайте. Ранее концерты певицы отменили в Чите, Иркутске и Красноярске. Причину организаторы не сообщают. Кроме того, в Улан-Удэ выступление Орбакайте было отменено по причине неопределенной позиции певицы по вопросу спецоперации. В этом деле было учтено мнение граждан и общественных организаций Бурятии, заявили в министерстве спорта и молодежной политики республики.