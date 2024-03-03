Орбакайте ответила на вопрос о возвращении в Россию

Орбакайте заявила о нежелании уезжать из России

04 марта 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Певица сделала заявление после концерта в Санкт-Петербурге Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Певица Кристина Орбакайте заявила, что не покидала Россию и живет исключительно здесь. Об этом она сообщила журналистам после концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. «Я здесь живу», — ответила Орбакайте на вопрос журналиста telegram-канала Shot о том, надолго ли она приехала в Россию. Затем певица направилась в автомобиль, а ее охранники оттеснили репортера, попросив при этом не задавать «провокационные вопросы». Ранее сообщалось, что Орбакайте с зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке. Ряд концертов популярной певицы был отменен в городах России в начале 2024 года. Из-за возмущения граждан и бурятских общественных организаций произошла отмена выступления Орбакайте в Улан-Удэ. Также не состоялись выступления в Чите, Красноярске и Иркутске, а во Владивостоке приостановили продажу билетов. Организатор концертов певицы Сергей Зайцев заявил, что волна возмущения вокруг исполнительницы является подстрекательством к блокировке ее деятельности. По его словам, каждый зритель имеет право выбрать, на какой концерт ему идти, а недовольные активисты нарушают эти права.

Певица Кристина Орбакайте заявила, что не покидала Россию и живет исключительно здесь. Об этом она сообщила журналистам после концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. «Я здесь живу», — ответила Орбакайте на вопрос журналиста telegram-канала Shot о том, надолго ли она приехала в Россию. Затем певица направилась в автомобиль, а ее охранники оттеснили репортера, попросив при этом не задавать «провокационные вопросы». Ранее сообщалось, что Орбакайте с зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке. Ряд концертов популярной певицы был отменен в городах России в начале 2024 года. Из-за возмущения граждан и бурятских общественных организаций произошла отмена выступления Орбакайте в Улан-Удэ. Также не состоялись выступления в Чите, Красноярске и Иркутске, а во Владивостоке приостановили продажу билетов. Организатор концертов певицы Сергей Зайцев заявил, что волна возмущения вокруг исполнительницы является подстрекательством к блокировке ее деятельности. По его словам, каждый зритель имеет право выбрать, на какой концерт ему идти, а недовольные активисты нарушают эти права.