03 марта 2024

Орбакайте ответила на вопрос о возвращении в Россию

Орбакайте заявила о нежелании уезжать из России
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Певица сделала заявление после концерта в Санкт-Петербурге Фото:

Певица Кристина Орбакайте заявила, что не покидала Россию и живет исключительно здесь. Об этом она сообщила журналистам после концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

«Я здесь живу», — ответила Орбакайте на вопрос журналиста telegram-канала Shot о том, надолго ли она приехала в Россию. Затем певица направилась в автомобиль, а ее охранники оттеснили репортера, попросив при этом не задавать «провокационные вопросы». Ранее сообщалось, что Орбакайте с зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке.

Ряд концертов популярной певицы был отменен в городах России в начале 2024 года. Из-за возмущения граждан и бурятских общественных организаций произошла отмена выступления Орбакайте в Улан-Удэ. Также не состоялись выступления в Чите, Красноярске и Иркутске, а во Владивостоке приостановили продажу билетов. Организатор концертов певицы Сергей Зайцев заявил, что волна возмущения вокруг исполнительницы является подстрекательством к блокировке ее деятельности. По его словам, каждый зритель имеет право выбрать, на какой концерт ему идти, а недовольные активисты нарушают эти права.

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Певица Кристина Орбакайте заявила, что не покидала Россию и живет исключительно здесь. Об этом она сообщила журналистам после концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. «Я здесь живу», — ответила Орбакайте на вопрос журналиста telegram-канала Shot о том, надолго ли она приехала в Россию. Затем певица направилась в автомобиль, а ее охранники оттеснили репортера, попросив при этом не задавать «провокационные вопросы». Ранее сообщалось, что Орбакайте с зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке. Ряд концертов популярной певицы был отменен в городах России в начале 2024 года. Из-за возмущения граждан и бурятских общественных организаций произошла отмена выступления Орбакайте в Улан-Удэ. Также не состоялись выступления в Чите, Красноярске и Иркутске, а во Владивостоке приостановили продажу билетов. Организатор концертов певицы Сергей Зайцев заявил, что волна возмущения вокруг исполнительницы является подстрекательством к блокировке ее деятельности. По его словам, каждый зритель имеет право выбрать, на какой концерт ему идти, а недовольные активисты нарушают эти права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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