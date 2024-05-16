Пекин готов поддержать переговоры по Украине, но есть условие

Си Цзиньпин: Китай поддержит мирную конференцию, одобренную и Москвой, и Киевом
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
Китай  выступает за политическое урегулирование кризиса на Украине, говорит Си Цзиньпин Фото:

Китай готов поддержать мирную конференцию по Украине, проведение которой одобрят и Москва, и Киев. Об этом заявил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин.

«Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которая пройдет с согласия российской и украинской сторон. В конференции все стороны должны принять участие на равных и справедливо обсудить все инициативы», — сказал Си Цзиньпин во время неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в пекинской резиденции «Чжуннаньхай». Китай выступает за скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине.

Путин прибыл в Китай с государственным визитом 16 мая. Это первая его рабочая поездка в другую страну после переизбрания и вступления в должность. Путин и Си Цзиньпин ранее провели переговоры в неформальной обстановке. На данный момент встреча лидеров двух держав завершилась.

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Китай готов поддержать мирную конференцию по Украине, проведение которой одобрят и Москва, и Киев. Об этом заявил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин. «Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которая пройдет с согласия российской и украинской сторон. В конференции все стороны должны принять участие на равных и справедливо обсудить все инициативы», — сказал Си Цзиньпин во время неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в пекинской резиденции «Чжуннаньхай». Китай выступает за скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине. Путин прибыл в Китай с государственным визитом 16 мая. Это первая его рабочая поездка в другую страну после переизбрания и вступления в должность. Путин и Си Цзиньпин ранее провели переговоры в неформальной обстановке. На данный момент встреча лидеров двух держав завершилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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