В Подмосковье осудили членов ОПГ за хищение военной продукции на сотни миллионов

В Подмосковье суд вынес приговоры членам ОПГ за хищение военной продукции
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Группа лиц реализовала военной продукции на сумму 300 миллионов рублей
Группа лиц реализовала военной продукции на сумму 300 миллионов рублей Фото:

В Подмосковье суд приговорил начальницу лаборатории научно-производственного предприятия (НПП) «Исток» имени А.И.Шокина к четырем годам лишения свободы условно за хищение продукции на сумму 300 миллионов рублей. Также были осуждены трое ее помощников, которых приговорили к тюремному сроку.

«Начальницу лаборатории приговорили к четырем годам лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Подмосковью. Информацию передает РБК.

Также водитель предприятия и наемный сотрудник военного представительства получили по три года колонии общего режима. Также два года колонии дали директору компании, которая продавала похищенную продукцию.

По версии следствия, начальница лаборатории с 2012 по 2021 год составляла подложные документы на военную продукцию. В документации она указывала, что изделия неисправны. После этого продукцию вывозили с предприятия и продавали. Всего было реализовано товаров на сумму 300 миллионов рублей. 

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В Подмосковье суд приговорил начальницу лаборатории научно-производственного предприятия (НПП) «Исток» имени А.И.Шокина к четырем годам лишения свободы условно за хищение продукции на сумму 300 миллионов рублей. Также были осуждены трое ее помощников, которых приговорили к тюремному сроку. «Начальницу лаборатории приговорили к четырем годам лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Подмосковью. Информацию передает РБК. Также водитель предприятия и наемный сотрудник военного представительства получили по три года колонии общего режима. Также два года колонии дали директору компании, которая продавала похищенную продукцию. По версии следствия, начальница лаборатории с 2012 по 2021 год составляла подложные документы на военную продукцию. В документации она указывала, что изделия неисправны. После этого продукцию вывозили с предприятия и продавали. Всего было реализовано товаров на сумму 300 миллионов рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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