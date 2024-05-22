Китай ввел санкции против США из-за России

Китай ответил США на введение санкций из-за сотрудничества с Россией
Китай ввел санкции против 12 компаний из США. Об этом рассказали в МИД КНР.
"Китай ввел санкции против 12 американских компаний", — передает сообщение МИД РИА Новости. Там добавили, что такое решение было принято из-за поставок вооружения на Тайвань со стороны США и в ответ на ограничения, наложенные на китайские компании из-за их сотрудничества с российскими партнерами.
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