Китай ввел санкции против США из-за России

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Китай ответил США на введение санкций из-за сотрудничества с Россией
Китай ответил США на введение санкций из-за сотрудничества с Россией Фото:

Китай ввел санкции против 12 компаний из США. Об этом рассказали в МИД КНР.

"Китай ввел санкции против 12 американских компаний", — передает сообщение МИД РИА Новости. Там добавили, что такое решение было принято из-за поставок вооружения на Тайвань со стороны США и в ответ на ограничения, наложенные на китайские компании из-за их сотрудничества с российскими партнерами.

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Китай ввел санкции против 12 компаний из США. Об этом рассказали в МИД КНР. "Китай ввел санкции против 12 американских компаний", — передает сообщение МИД РИА Новости. Там добавили, что такое решение было принято из-за поставок вооружения на Тайвань со стороны США и в ответ на ограничения, наложенные на китайские компании из-за их сотрудничества с российскими партнерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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