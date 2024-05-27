Сырский анонсировал отправку французских военных на Украину: главное о СВО к вечеру 27 мая

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Он уже подписал соответствующие документы. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 27 мая.
Сырский с радостью примет французских инструкторов в зону СВО
Главком ВСУ написал о том, что радостно приветствует инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Он добавил, что документы о посещении французскими инструкторами учебных центров в стране уже подписаны. Кроме того, Сырский отметил, что верит в решимость французской стороны в побуждении других союзников в плане присоединения к этой инициативе.
Удары ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинцы устроили хаотичный обстрел Новой Каховки из тяжелого миномета. В результате были разрушены пустующие гаражи в одном из районов города. Пострадавших и погибших нет.
Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, был атакован ВСУ. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В результате пострадали два работника «Тепловодоканала».
Об обстреле также рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии. По предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб — они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение», — написал он. По его словам, повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля.
Российские удары
ВС РФ нанесли удар по подконтрольной ВСУ Снигиревке в Херсонской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, населенный пункт получил ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ему поступила информация о сбитии самолета ВСУ. Он уточнил, что это произошло в районе Волчанского района.
Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России в составе вертолетов Ка-52м «Аллигатор», Ми-35 и Ми-8 сумела сорвать ротацию противника. Экипажи вертолетов с помощью неуправляемых авиаракет нанесли удары по координатам авиационного наводчика. Цель была уничтожена, передает Пятый канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.