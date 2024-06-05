Премьер-министр Индии подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе со всем Советом министров. Об этом сообщили на сайте секретариата президента.
«Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с Советом министров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте секретариата президента. Отмечается, что глава страны принял отставку Моди и попросил продолжать работу до того момента, как новое правительство вступит в должность.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе со всем Советом министров. Об этом сообщили на сайте секретариата президента. «Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с Советом министров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте секретариата президента. Отмечается, что глава страны принял отставку Моди и попросил продолжать работу до того момента, как новое правительство вступит в должность.