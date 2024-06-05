Премьер-министр Индии подал в отставку

05 июня 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Президент Индии принял отставку премьер-министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе со всем Советом министров. Об этом сообщили на сайте секретариата президента. «Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с Советом министров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте секретариата президента. Отмечается, что глава страны принял отставку Моди и попросил продолжать работу до того момента, как новое правительство вступит в должность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе со всем Советом министров. Об этом сообщили на сайте секретариата президента. «Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с Советом министров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте секретариата президента. Отмечается, что глава страны принял отставку Моди и попросил продолжать работу до того момента, как новое правительство вступит в должность.