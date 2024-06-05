Премьер-министр Индии подал в отставку

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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Президент Индии принял отставку премьер-министра Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе со всем Советом министров. Об этом сообщили на сайте секретариата президента.

«Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с Советом министров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте секретариата президента. Отмечается, что глава страны принял отставку Моди и попросил продолжать работу до того момента, как новое правительство вступит в должность.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе со всем Советом министров. Об этом сообщили на сайте секретариата президента. «Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с Советом министров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте секретариата президента. Отмечается, что глава страны принял отставку Моди и попросил продолжать работу до того момента, как новое правительство вступит в должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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