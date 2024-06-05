Безработица в России снизилась до 2,6%
Безработица в России побила новый исторический минимум, снизившись до 2,6%. Такие данные приводит Росстат.
«Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума в 2,6%», — сообщается в
Прошлый минимум был зафиксирован в марте 2024 года (2,7%). Тогда безработных было 2,026 млн человек.
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