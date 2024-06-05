Безработица в России побила новый исторический минимум

05 июня 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Безработица в России снизилась до 2,6% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Безработица в России побила новый исторический минимум, снизившись до 2,6%. Такие данные приводит Росстат. «Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума в 2,6%», — сообщается в отчете Росстата . Речь идет о безработицы населения в возрасте от 15 лет, без исключения сезонного фактора. Прошлый минимум был зафиксирован в марте 2024 года (2,7%). Тогда безработных было 2,026 млн человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безработица в России побила новый исторический минимум, снизившись до 2,6%. Такие данные приводит Росстат. «Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума в 2,6%», — сообщается в отчете Росстата. Речь идет о безработицы населения в возрасте от 15 лет, без исключения сезонного фактора. Прошлый минимум был зафиксирован в марте 2024 года (2,7%). Тогда безработных было 2,026 млн человек.