Безработица в России побила новый исторический минимум

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Безработица в России снизилась до 2,6% Фото:

Безработица в России побила новый исторический минимум, снизившись до 2,6%. Такие данные приводит Росстат.

«Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума в 2,6%», — сообщается в отчете Росстата. Речь идет о безработицы населения в возрасте от 15 лет, без исключения сезонного фактора.

Прошлый минимум был зафиксирован в марте 2024 года (2,7%). Тогда безработных было 2,026 млн человек.

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Безработица в России побила новый исторический минимум, снизившись до 2,6%. Такие данные приводит Росстат. «Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума в 2,6%», — сообщается в отчете Росстата. Речь идет о безработицы населения в возрасте от 15 лет, без исключения сезонного фактора. Прошлый минимум был зафиксирован в марте 2024 года (2,7%). Тогда безработных было 2,026 млн человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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