Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих

Москалькова: удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Москалькова сообщила, что РФ передала украинским пленным посылки из дома
Татьяна Москалькова сообщила, что РФ передала украинским пленным посылки из дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Украиной получилось установить судьбу более 300 без вести пропавших военных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста <…> и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих», — заявила Москалькова на пленарном заседании Совфеда. Трансляция шла на Rutube-канале Совета Федерации. По ее словам, большинство из них оказалась в плену.

Москалькова подчеркнула, что она попросила представителей МККК и украинского омбудсмена посетить несколько сотен пленных РФ и передать им посылки из дома. Такие же посещения устроила российская сторона. 

Ранее Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой «оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов», сообщает «Национальная служба новостей». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, передает «Ридус». 

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В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Украиной получилось установить судьбу более 300 без вести пропавших военных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста <…> и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих», — заявила Москалькова на пленарном заседании Совфеда. Трансляция шла на Rutube-канале Совета Федерации. По ее словам, большинство из них оказалась в плену. Москалькова подчеркнула, что она попросила представителей МККК и украинского омбудсмена посетить несколько сотен пленных РФ и передать им посылки из дома. Такие же посещения устроила российская сторона.  Ранее Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой «оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов», сообщает «Национальная служба новостей». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, передает «Ридус». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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