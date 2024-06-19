Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих

В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Украиной получилось установить судьбу более 300 без вести пропавших военных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста <…> и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих», — заявила Москалькова на пленарном заседании Совфеда. Трансляция шла на Rutube-канале Совета Федерации. По ее словам, большинство из них оказалась в плену.
Москалькова подчеркнула, что она попросила представителей МККК и украинского омбудсмена посетить несколько сотен пленных РФ и передать им посылки из дома. Такие же посещения устроила российская сторона.
Ранее Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой «оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов», сообщает «Национальная служба новостей». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, передает «Ридус».
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