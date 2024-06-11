Кушанашвили раскрыл заработки Нагиева в Дубае

Кушанашвили: Нагиев снялся в рекламе за 17 млн долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Нагиев зарабатывает на рекламе и курсах по актерскому мастерству
Дмитрий Нагиев зарабатывает на рекламе и курсах по актерскому мастерству Фото:

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев в настоящий момент находится в Дубае, где зарабатывает 17 миллионов долларов за съемку в рекламе. Об этом рассказал журналист Отар Кушанашвили.

«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро. Такая цена, Дим? Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо. Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», — сообщил Отар Кушанашвили на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что Нагиев в настоящий момент зарабатывает на рекламе, а также на продаже собственных курсов по актерскому мастерству.

В начале этого года стало известно, что Нагиев зарегистрировал свое имя в качестве бренда. Об этом сообщалось в базе-данных Роспатента. Уже в марте отмечалось, что Нагиев планировал приехать в Дубай, чтобы провести курс для участников школы актерского мастерства. При этом ранее за съемки в кино Нагиев получал около 5 миллионов рублей только за один съемочный день, передает Life.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев в настоящий момент находится в Дубае, где зарабатывает 17 миллионов долларов за съемку в рекламе. Об этом рассказал журналист Отар Кушанашвили. «Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро. Такая цена, Дим? Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо. Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», — сообщил Отар Кушанашвили на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что Нагиев в настоящий момент зарабатывает на рекламе, а также на продаже собственных курсов по актерскому мастерству. В начале этого года стало известно, что Нагиев зарегистрировал свое имя в качестве бренда. Об этом сообщалось в базе-данных Роспатента. Уже в марте отмечалось, что Нагиев планировал приехать в Дубай, чтобы провести курс для участников школы актерского мастерства. При этом ранее за съемки в кино Нагиев получал около 5 миллионов рублей только за один съемочный день, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...