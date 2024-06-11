Кушанашвили раскрыл заработки Нагиева в Дубае

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев в настоящий момент находится в Дубае, где зарабатывает 17 миллионов долларов за съемку в рекламе. Об этом рассказал журналист Отар Кушанашвили.
«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро. Такая цена, Дим? Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо. Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», — сообщил Отар Кушанашвили на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что Нагиев в настоящий момент зарабатывает на рекламе, а также на продаже собственных курсов по актерскому мастерству.
В начале этого года стало известно, что Нагиев зарегистрировал свое имя в качестве бренда. Об этом сообщалось в базе-данных Роспатента. Уже в марте отмечалось, что Нагиев планировал приехать в Дубай, чтобы провести курс для участников школы актерского мастерства. При этом ранее за съемки в кино Нагиев получал около 5 миллионов рублей только за один съемочный день, передает Life.
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