Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине

Россельхознадзор обнаружил бактерии сальмонеллы в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda и усилил контроль за его продукцией. Об этом сообщили ведомстве.
«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в 2023 году на поставки этого же производителя уже вводился усиленный лабораторный контроль из-за выявления бактерии Listeria monocytogenes в свинине. В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что при повторном выявлении нарушений будут введены ограничения на поставки продукции в РФ.
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