Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине

28 июня 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

При повторном выявлении нарушений будут введены ограничения на поставки продукции в России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россельхознадзор обнаружил бактерии сальмонеллы в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda и усилил контроль за его продукцией. Об этом сообщили ведомстве. «Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в 2023 году на поставки этого же производителя уже вводился усиленный лабораторный контроль из-за выявления бактерии Listeria monocytogenes в свинине. В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что при повторном выявлении нарушений будут введены ограничения на поставки продукции в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россельхознадзор обнаружил бактерии сальмонеллы в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda и усилил контроль за его продукцией. Об этом сообщили ведомстве. «Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в 2023 году на поставки этого же производителя уже вводился усиленный лабораторный контроль из-за выявления бактерии Listeria monocytogenes в свинине. В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что при повторном выявлении нарушений будут введены ограничения на поставки продукции в РФ.