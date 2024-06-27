27 июня 2024

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине

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При повторном выявлении нарушений будут введены ограничения на поставки продукции в России Фото:

Россельхознадзор обнаружил бактерии сальмонеллы в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda и усилил контроль за его продукцией. Об этом сообщили ведомстве.

«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в 2023 году на поставки этого же производителя уже вводился усиленный лабораторный контроль из-за выявления бактерии Listeria monocytogenes в свинине. В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что при повторном выявлении нарушений будут введены ограничения на поставки продукции в РФ.

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Россельхознадзор обнаружил бактерии сальмонеллы в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda и усилил контроль за его продукцией. Об этом сообщили ведомстве. «Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в 2023 году на поставки этого же производителя уже вводился усиленный лабораторный контроль из-за выявления бактерии Listeria monocytogenes в свинине. В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что при повторном выявлении нарушений будут введены ограничения на поставки продукции в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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