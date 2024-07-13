13 июля 2024

Украинка устроила истерику на пляже Одессы из-за песен «Ласкового мая»

«Страна»: скандал из-за песен Шатунова произошел на пляже в Одессе
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В Одессе на пляже разгорелся скандал из-за песен Шатунова Фото:

Украинка устроила истерику и скандал на пляже Одессы из-за песен «Ласкового мая». Она требовала от отдыхающих прекратить слушать русские песни под исполнением Юрия Шатунова.

«В Одессе на пляже разгорелся языковой скандал из-за песен „Ласкового мая“. Женщина начала ругаться с отдыхающими, требуя прекратить слушать Шатунова», — пишет украинское издание «Страна».

Другие люди начали возражать на попытки запретить им слушать музыку. Люди отмечали, что это не запрещено, говорится в материале.

Ранее на Украине пообещали жесткую реакцию на тренинг на русском языке в Одессе. Наказать организаторов бизнес-мероприятия в Одессе пообещал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, пишет телеканал RT.

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Украинка устроила истерику и скандал на пляже Одессы из-за песен «Ласкового мая». Она требовала от отдыхающих прекратить слушать русские песни под исполнением Юрия Шатунова. «В Одессе на пляже разгорелся языковой скандал из-за песен „Ласкового мая“. Женщина начала ругаться с отдыхающими, требуя прекратить слушать Шатунова», — пишет украинское издание «Страна». Другие люди начали возражать на попытки запретить им слушать музыку. Люди отмечали, что это не запрещено, говорится в материале. Ранее на Украине пообещали жесткую реакцию на тренинг на русском языке в Одессе. Наказать организаторов бизнес-мероприятия в Одессе пообещал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, пишет телеканал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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