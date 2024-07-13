Украинка устроила истерику на пляже Одессы из-за песен «Ласкового мая»

«Страна»: скандал из-за песен Шатунова произошел на пляже в Одессе

13 июля 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

В Одессе на пляже разгорелся скандал из-за песен Шатунова Фото: Виталий Страхов © URA.RU Украинка устроила истерику и скандал на пляже Одессы из-за песен «Ласкового мая». Она требовала от отдыхающих прекратить слушать русские песни под исполнением Юрия Шатунова. «В Одессе на пляже разгорелся языковой скандал из-за песен „Ласкового мая“. Женщина начала ругаться с отдыхающими, требуя прекратить слушать Шатунова», — пишет украинское издание «Страна». Другие люди начали возражать на попытки запретить им слушать музыку. Люди отмечали, что это не запрещено, говорится в материале. Ранее на Украине пообещали жесткую реакцию на тренинг на русском языке в Одессе. Наказать организаторов бизнес-мероприятия в Одессе пообещал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, пишет телеканал RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинка устроила истерику и скандал на пляже Одессы из-за песен «Ласкового мая». Она требовала от отдыхающих прекратить слушать русские песни под исполнением Юрия Шатунова. «В Одессе на пляже разгорелся языковой скандал из-за песен „Ласкового мая“. Женщина начала ругаться с отдыхающими, требуя прекратить слушать Шатунова», — пишет украинское издание «Страна». Другие люди начали возражать на попытки запретить им слушать музыку. Люди отмечали, что это не запрещено, говорится в материале. Ранее на Украине пообещали жесткую реакцию на тренинг на русском языке в Одессе. Наказать организаторов бизнес-мероприятия в Одессе пообещал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, пишет телеканал RT.