Украинка устроила истерику на пляже Одессы из-за песен «Ласкового мая»

Украинка устроила истерику и скандал на пляже Одессы из-за песен «Ласкового мая». Она требовала от отдыхающих прекратить слушать русские песни под исполнением Юрия Шатунова.
«В Одессе на пляже разгорелся языковой скандал из-за песен „Ласкового мая“. Женщина начала ругаться с отдыхающими, требуя прекратить слушать Шатунова», — пишет украинское издание «Страна».
Другие люди начали возражать на попытки запретить им слушать музыку. Люди отмечали, что это не запрещено, говорится в материале.
Ранее на Украине пообещали жесткую реакцию на тренинг на русском языке в Одессе. Наказать организаторов бизнес-мероприятия в Одессе пообещал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, пишет телеканал RT.
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