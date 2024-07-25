25 июля 2024

В СКР сообщили о контроле за вернувшимися с СВО киллерами

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Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, оружие, пистолет тт, убийство, орудие убийства, киллер
Эти люди ранее сотрудничали со следствием, и теперь их действия находятся под наблюдением, заявил Яшков Фото:

Контроль за осужденными за насильственные преступления, которые были освобождены после участия в СВО на Украине, усилен со стороны следственных органов. Об этом рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

«Знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — приводит слова Яшкова «Фонтанка». По его словам, эти люди ранее сотрудничали со следствием, и теперь их действия находятся под наблюдением. Следователи внимательно следят за поведением освобожденных, которые потенциально могут быть опасны. Один из бывших осужденных, вернувшийся из зоны СВО, теперь работает таксистом, вызывая беспокойство у следствия. По его словам, оперативникам разосланы его фотографии.

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Контроль за осужденными за насильственные преступления, которые были освобождены после участия в СВО на Украине, усилен со стороны следственных органов. Об этом рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков. «Знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — приводит слова Яшкова «Фонтанка». По его словам, эти люди ранее сотрудничали со следствием, и теперь их действия находятся под наблюдением. Следователи внимательно следят за поведением освобожденных, которые потенциально могут быть опасны. Один из бывших осужденных, вернувшийся из зоны СВО, теперь работает таксистом, вызывая беспокойство у следствия. По его словам, оперативникам разосланы его фотографии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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