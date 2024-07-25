В СКР сообщили о контроле за вернувшимися с СВО киллерами

Контроль за осужденными за насильственные преступления, которые были освобождены после участия в СВО на Украине, усилен со стороны следственных органов. Об этом рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.
«Знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — приводит слова Яшкова «Фонтанка». По его словам, эти люди ранее сотрудничали со следствием, и теперь их действия находятся под наблюдением. Следователи внимательно следят за поведением освобожденных, которые потенциально могут быть опасны. Один из бывших осужденных, вернувшийся из зоны СВО, теперь работает таксистом, вызывая беспокойство у следствия. По его словам, оперативникам разосланы его фотографии.
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