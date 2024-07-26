Солдат ВСУ перешел на сторону России, получив агитационную листовку

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Вместо взрывчатого вещества в снарядах были рулоны с агитационными листовками Фото:

Украинский солдат перешел на сторону России, получив агитационную листовку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал — перешел на российскую сторону», — пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, приводя на слова пленного военнослужащего ВСУ Дмитрия Булия.

Как сказано в сообщении, артиллеристы вышли в район боевого применения и сделали пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ. Позиции находились на удалении более 25 км. Вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества в этих снарядах были загружены рулоны с агитационными листовками.

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Украинский солдат перешел на сторону России, получив агитационную листовку. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал — перешел на российскую сторону», — пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, приводя на слова пленного военнослужащего ВСУ Дмитрия Булия. Как сказано в сообщении, артиллеристы вышли в район боевого применения и сделали пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ. Позиции находились на удалении более 25 км. Вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества в этих снарядах были загружены рулоны с агитационными листовками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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