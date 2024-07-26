Солдат ВСУ перешел на сторону России, получив агитационную листовку

26 июля 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Вместо взрывчатого вещества в снарядах были рулоны с агитационными листовками Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Украинский солдат перешел на сторону России, получив агитационную листовку. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал — перешел на российскую сторону», — пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, приводя на слова пленного военнослужащего ВСУ Дмитрия Булия. Как сказано в сообщении, артиллеристы вышли в район боевого применения и сделали пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ. Позиции находились на удалении более 25 км. Вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества в этих снарядах были загружены рулоны с агитационными листовками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский солдат перешел на сторону России, получив агитационную листовку. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал — перешел на российскую сторону», — пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, приводя на слова пленного военнослужащего ВСУ Дмитрия Булия. Как сказано в сообщении, артиллеристы вышли в район боевого применения и сделали пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ. Позиции находились на удалении более 25 км. Вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества в этих снарядах были загружены рулоны с агитационными листовками.