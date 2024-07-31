Автолюбители ХМАО боятся ездить по Тюмени из-за хамства местных водителей

В Тюмени водители специально создают аварийные ситуации, когда видят на дорогах автолюбителей из Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом URA.RU рассказал один из жителей Югры. Он уточнил, что из-за хамского поведения местных участников дорожного движения многие жители ХМАО отказываются от поездок в Тюменскую область на машинах.
«Я сам несколько лет назад отказался от поездок в Тюмени на автомобиле, потому что ездить просто невозможно. На местных водителей регион 86 действует, как красный цвет на быка: начинают „учить“, подрезать, резко обгонять. То есть, намеренно создают аварийные ситуации. Сам несколько раз попадал в такие истории. От ДТП спасало только чудо», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что из-за этого многие знакомые мужчины решили отказаться от поездок в Тюмень на личном транспорте. В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области агентству рассказали о том, что жалобы на поведение тюменских автолюбителей от водителей из ХМАО в ведомство не поступали. «Если судить по социальным сетям, то чаще происходит наоборот: тюменские водители недовольны поведением северян на дорогах. К слову, если брать статистику по трассе „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“, то там в ДТП попадают чаще транзитные водители», — пояснили там URA.RU.
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