Белый дом прокомментировал поставки истребителей F-16 Украине

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США отказались комментировать поставки истребителей для ВСУ Фото:

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о передаче США Украине истребителей F-16. Об этом он заявил в среду во время брифинга.

На Украину прибыли первые истребители F-16: чем они опасны. Инфографика

«Вам нужно обратиться к украинской стороне. Я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях», — сказал Кирби, отвечая на вопросы журналистов о достоверности публикаций относительно поставок военной авиации.

Тем не менее, Кирби напомнил, что согласно ранее объявленным планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца текущего лета. У США нет причин подвергать сомнению данные сроки, подчеркнул представитель Белого дома.

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Официальный представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о передаче США Украине истребителей F-16. Об этом он заявил в среду во время брифинга. «Вам нужно обратиться к украинской стороне. Я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях», — сказал Кирби, отвечая на вопросы журналистов о достоверности публикаций относительно поставок военной авиации. Тем не менее, Кирби напомнил, что согласно ранее объявленным планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца текущего лета. У США нет причин подвергать сомнению данные сроки, подчеркнул представитель Белого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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