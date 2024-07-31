Белый дом прокомментировал поставки истребителей F-16 Украине

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о передаче США Украине истребителей F-16. Об этом он заявил в среду во время брифинга.
«Вам нужно обратиться к украинской стороне. Я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях», — сказал Кирби, отвечая на вопросы журналистов о достоверности публикаций относительно поставок военной авиации.
Тем не менее, Кирби напомнил, что согласно ранее объявленным планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца текущего лета. У США нет причин подвергать сомнению данные сроки, подчеркнул представитель Белого дома.
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