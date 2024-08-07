Baza: шахматистка во время чемпионата в Дагестане попыталась отравить соперницу

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По факту отравления женщины на шахматном турнире возбуждено уголовное дело, пишет Baza
По факту отравления женщины на шахматном турнире возбуждено уголовное дело, пишет Baza Фото:

В Дагестане участница шахматного турнира тайно подлила сопернице под доску неизвестное вещество, впоследствии женщине стало плохо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а следователи начали проверку, сообщает telegram-канал Baza. 

«Участница чемпионата Дагестана по шахматам подлила сопернице под доску неизвестное вещество. Во время партии женщине стало плохо», — передает telegram-канал. 

Во время шахматного турнира, проходившего 2 августа в Доме шахмат в Махачкале, одна из участниц была замечена в странных действиях перед началом игры. Согласно записям с камер наблюдения, девушка сначала ознакомилась со списком участников, а затем подошла к определенному столу и вылила жидкость рядом с игровой доской, после чего распределила ее по поверхности при помощи шахматной фигуры. Во время игры у женщины, которая сидела за этим столом, ухудшилось самочувствие. Следственные действия были начаты вечером, после того как организаторы отсмотрели видеозаписи и вызвали полицию.

По данному факту начата проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подробности инцидента и мотивы участницы на данный момент неизвестны.

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В Дагестане участница шахматного турнира тайно подлила сопернице под доску неизвестное вещество, впоследствии женщине стало плохо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а следователи начали проверку, сообщает telegram-канал Baza.  «Участница чемпионата Дагестана по шахматам подлила сопернице под доску неизвестное вещество. Во время партии женщине стало плохо», — передает telegram-канал.  Во время шахматного турнира, проходившего 2 августа в Доме шахмат в Махачкале, одна из участниц была замечена в странных действиях перед началом игры. Согласно записям с камер наблюдения, девушка сначала ознакомилась со списком участников, а затем подошла к определенному столу и вылила жидкость рядом с игровой доской, после чего распределила ее по поверхности при помощи шахматной фигуры. Во время игры у женщины, которая сидела за этим столом, ухудшилось самочувствие. Следственные действия были начаты вечером, после того как организаторы отсмотрели видеозаписи и вызвали полицию. По данному факту начата проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подробности инцидента и мотивы участницы на данный момент неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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