Baza: шахматистка во время чемпионата в Дагестане попыталась отравить соперницу

В Дагестане участница шахматного турнира тайно подлила сопернице под доску неизвестное вещество, впоследствии женщине стало плохо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а следователи начали проверку, сообщает telegram-канал Baza.
«Участница чемпионата Дагестана по шахматам подлила сопернице под доску неизвестное вещество. Во время партии женщине стало плохо», — передает telegram-канал.
Во время шахматного турнира, проходившего 2 августа в Доме шахмат в Махачкале, одна из участниц была замечена в странных действиях перед началом игры. Согласно записям с камер наблюдения, девушка сначала ознакомилась со списком участников, а затем подошла к определенному столу и вылила жидкость рядом с игровой доской, после чего распределила ее по поверхности при помощи шахматной фигуры. Во время игры у женщины, которая сидела за этим столом, ухудшилось самочувствие. Следственные действия были начаты вечером, после того как организаторы отсмотрели видеозаписи и вызвали полицию.
По данному факту начата проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подробности инцидента и мотивы участницы на данный момент неизвестны.
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