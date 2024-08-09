Заместитель председателя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус резко отреагировал на сообщения о применении Украиной немецкого вооружения во время нападений на Курскую область. Он обвинил ФРГ в том, что она не усвоила уроки, полученные в ходе Курской битвы в 1943 году.
«Русский солдат и ранее из Курской области гнал фашиста в Великую Отечественную войну, изгонит и сейчас. Жаль, что в Германии не вынесли исторических уроков, да и киевский режим история ничему не научила», — сказал Шонус в разговоре с РИА Новости.
По его словам, исторический прецедент Курской битвы 1943 года, когда советские войска не только отразили наступление немецких фашистов, но и нанесли им стратегическое поражение, завершив освобождением Харькова, должен был послужить уроком для современных политиков. «Киевский режим не спасет никакое западное оружие», — заключил Шонус.
Ранее в Курской области было замечено три немецких БМП Marder ВСУ. Глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер заявил, что после передачи немецкого оружия Украине оно становится украинским.
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