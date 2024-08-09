«Не вынесли исторических уроков»: депутат высказался об использовании ВСУ немецкого оружия под Курском

Депутат Шонус: в Германии не вынесли исторических уроков после ВОВ

09 августа 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Иван Шонус заявил, что в Германии не вынесли уроков после победы в Курской битве 1943 года Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Заместитель председателя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус резко отреагировал на сообщения о применении Украиной немецкого вооружения во время нападений на Курскую область. Он обвинил ФРГ в том, что она не усвоила уроки, полученные в ходе Курской битвы в 1943 году. «Русский солдат и ранее из Курской области гнал фашиста в Великую Отечественную войну, изгонит и сейчас. Жаль, что в Германии не вынесли исторических уроков, да и киевский режим история ничему не научила», — сказал Шонус в разговоре с РИА Новости. По его словам, исторический прецедент Курской битвы 1943 года, когда советские войска не только отразили наступление немецких фашистов, но и нанесли им стратегическое поражение, завершив освобождением Харькова, должен был послужить уроком для современных политиков. «Киевский режим не спасет никакое западное оружие», — заключил Шонус. Ранее в Курской области было замечено три немецких БМП Marder ВСУ. Глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер заявил, что после передачи немецкого оружия Украине оно становится украинским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус резко отреагировал на сообщения о применении Украиной немецкого вооружения во время нападений на Курскую область. Он обвинил ФРГ в том, что она не усвоила уроки, полученные в ходе Курской битвы в 1943 году. «Русский солдат и ранее из Курской области гнал фашиста в Великую Отечественную войну, изгонит и сейчас. Жаль, что в Германии не вынесли исторических уроков, да и киевский режим история ничему не научила», — сказал Шонус в разговоре с РИА Новости. По его словам, исторический прецедент Курской битвы 1943 года, когда советские войска не только отразили наступление немецких фашистов, но и нанесли им стратегическое поражение, завершив освобождением Харькова, должен был послужить уроком для современных политиков. «Киевский режим не спасет никакое западное оружие», — заключил Шонус. Ранее в Курской области было замечено три немецких БМП Marder ВСУ. Глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер заявил, что после передачи немецкого оружия Украине оно становится украинским.