Украина применила химическое оружие в Курской области: главное к вечеру 10 августа

Военкор Котенок: ВСУ атаковали Курскую область боеприпасами с хлором

10 августа 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины нанесли удар по временной дислокации ВС РФ из РЗСО и артиллерии, сообщает военкор Котенок Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В связи с вторжением украинских диверсантов был введен режим контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях. За сутки боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли 1120 военных и 140 единиц бронетехники, подчеркнули в Минобороны РФ. Также военкор Юрий Котенок сообщил об применение украинской армией химоружия во время атаки ВС РФ. Главное о спецоперации на Украине на 10 августа — в материале URA.RU. Что происходит в Курской области Украинские солдаты начали вторжение в Курскую область утром 6 августа. Сегодня военкор Юрий Котенок сообщил об ударе со стороны ВСУ по пункту временной дислокации российской армии. Он отметил, что после атаки из РЗСО образовался едкий дым. Предположительно, снаряды содержали в себе хлор. Бойцы чеченского спецназа «Ахмат», которые пострадали от дыма, доставлены в отделение токсикологии с рвотой и судорогами. Представитель Black Bird Group (организация, которая анализирует спутниковые снимки и контент соцсетей с боевых полей) Паси Паройнен сообщил, что спустя два дня от начала боевых действий в Курской области, «легкие успехи» ВСУ закончились. Теперь видны ответы ВС РФ на действия Киева, уточнил аналитик. По словам депутата Госдумы Андрея Гурелева, российские солдаты-срочники смогли отразить атаку ВСУ без потерь. Он отметил, что присутствие срочников на российско-украинкой границе необходимо. В связи с неспокойной обстановкой в регионе было принято решение о добровольной эвакуации гражданского населения. За день более 76 тысяч человек были расселены в пунктах временного размещения (ПВР) из-за атак ВСУ по региону. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинская армия смогла продвинуться на 30-35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. Он отметил, что Киев не готов к мирным переговорам с Россией, поэтому продолжает эскалацию конфликта. За время курской операции ВСУ потеряли 1120 военных и 140 единиц боевой бронетехники. Кроме того, российской армией было ликвидировано 22 танка и 20 бронетранспортеров, сообщили в МО РФ. Ночью экипажи российских истребителей Су-30СМ и Су-35С нанесли удар с помощью авиационных бомб по украинским военным и технике ВСУ в курском приграничье, передает «Пятый канал». В трех приграничных областях РФ ввели режим КТО В России ввели режим контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа. Такое решение было принято Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) в целях обезопасить жителей регионов на время атак ВСУ. На время действия соответствующего режима силовики могут осуществлять проверку документов, досмотр транспортных средств и людей, ограничивать движение, усиливать охрану важных объектов, приостанавливать связь и контролировать телефонные переговоры. Сколько военных Украина потеряли за сутки: успехи ВС РФ Российская армия ликвидировала за сутки 1855 военных ВСУ на различных направлениях. Также поражена иностранная военная техника. На покровском направлении ВС РФ вынудили украинских военных оставить позиции на окраине поселка Гродовка, передает ТАСС слова силовиков. ВСУ держали оборону на этом участке за счет ударов дронами. Также российские силы ликвидировали 15 командиров ВСУ в курском приграничье с помощью ударов ракетным комплексом «Искандер». Кроме того, ВС РФ нанесли удар по цеху производства БПЛА, украинской живой силе и технике в 152 районах, сообщили в военном ведомстве. Украинские силы ударили по Белгородской области и выпустили 180 боеприпасов за сутки. В результате удара были повреждены шесть частных домов, три легковых автомобиля и административное здание. Также сообщается, что ранен один мирный житель. ВСУ заменили женщинами мобилизованных В районе Кременной на Донбассе украинская армия перебросила женские подразделения и заменила одну из штурмовых бригад мобилизованных солдат. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что данная рота принадлежит 54-й украинской бригаде и состоит из добровольцев. Женщины на фронте выполняют функции операторов беспилотников и снайперов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с вторжением украинских диверсантов был введен режим контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях. За сутки боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли 1120 военных и 140 единиц бронетехники, подчеркнули в Минобороны РФ. Также военкор Юрий Котенок сообщил об применение украинской армией химоружия во время атаки ВС РФ. Главное о спецоперации на Украине на 10 августа — в материале URA.RU. Украинские солдаты начали вторжение в Курскую область утром 6 августа. Сегодня военкор Юрий Котенок сообщил об ударе со стороны ВСУ по пункту временной дислокации российской армии. Он отметил, что после атаки из РЗСО образовался едкий дым. Предположительно, снаряды содержали в себе хлор. Бойцы чеченского спецназа «Ахмат», которые пострадали от дыма, доставлены в отделение токсикологии с рвотой и судорогами. Представитель Black Bird Group (организация, которая анализирует спутниковые снимки и контент соцсетей с боевых полей) Паси Паройнен сообщил, что спустя два дня от начала боевых действий в Курской области, «легкие успехи» ВСУ закончились. Теперь видны ответы ВС РФ на действия Киева, уточнил аналитик. По словам депутата Госдумы Андрея Гурелева, российские солдаты-срочники смогли отразить атаку ВСУ без потерь. Он отметил, что присутствие срочников на российско-украинкой границе необходимо. В связи с неспокойной обстановкой в регионе было принято решение о добровольной эвакуации гражданского населения. За день более 76 тысяч человек были расселены в пунктах временного размещения (ПВР) из-за атак ВСУ по региону. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинская армия смогла продвинуться на 30-35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. Он отметил, что Киев не готов к мирным переговорам с Россией, поэтому продолжает эскалацию конфликта. За время курской операции ВСУ потеряли 1120 военных и 140 единиц боевой бронетехники. Кроме того, российской армией было ликвидировано 22 танка и 20 бронетранспортеров, сообщили в МО РФ. Ночью экипажи российских истребителей Су-30СМ и Су-35С нанесли удар с помощью авиационных бомб по украинским военным и технике ВСУ в курском приграничье, передает «Пятый канал». В России ввели режим контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа. Такое решение было принято Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) в целях обезопасить жителей регионов на время атак ВСУ. На время действия соответствующего режима силовики могут осуществлять проверку документов, досмотр транспортных средств и людей, ограничивать движение, усиливать охрану важных объектов, приостанавливать связь и контролировать телефонные переговоры. Российская армия ликвидировала за сутки 1855 военных ВСУ на различных направлениях. Также поражена иностранная военная техника. На покровском направлении ВС РФ вынудили украинских военных оставить позиции на окраине поселка Гродовка, передает ТАСС слова силовиков. ВСУ держали оборону на этом участке за счет ударов дронами. Также российские силы ликвидировали 15 командиров ВСУ в курском приграничье с помощью ударов ракетным комплексом «Искандер». Кроме того, ВС РФ нанесли удар по цеху производства БПЛА, украинской живой силе и технике в 152 районах, сообщили в военном ведомстве. Украинские силы ударили по Белгородской области и выпустили 180 боеприпасов за сутки. В результате удара были повреждены шесть частных домов, три легковых автомобиля и административное здание. Также сообщается, что ранен один мирный житель. В районе Кременной на Донбассе украинская армия перебросила женские подразделения и заменила одну из штурмовых бригад мобилизованных солдат. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что данная рота принадлежит 54-й украинской бригаде и состоит из добровольцев. Женщины на фронте выполняют функции операторов беспилотников и снайперов.