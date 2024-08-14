Курянка вывезла девять детей из-под обстрела в Курской области

Мать из Курской области Ольга Горбунова вывезла девять детей из-под обстрела в Суджанском районе. Об этом сообщили журналисты российского издания.
«Многодетная мать из села Заолешенка Ольга Горбунова в одиночку вывезла на машине девять детей», — написали в РБК. С началом массированных обстрелов было принято решение отправить Ольгу с четырьмя родными и пятью приемными детьми свекрови в безопасное место.
Женщина благополучно доставила детей на автомобиле, но выяснилось, что и Большесолдатский район подвергается обстрелам ВСУ. В настоящее время вся семья находится в пункте временного размещения на базе центра помощи «Социальный навигатор».
Ранее уточнялось, что город Суджа важен для ВСУ из-за газоизмерительной станции «Суджа», через которую в Европу экспортируется половина объема российского газа. Украина планирует вывести из строя эту систему, чтобы отключить Венгрию и Словакию от российского газа и оказать давление на эти страны, сообщил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в разговоре с изданием «Украина.ру». Также атака на Суджу может иметь медийное значение и отвлекать российские резервы.
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