Курянка вывезла девять детей из-под обстрела в Курской области

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, обстрел, белгород
Женщина успешно перевезла детей на автомобиле из Суджи, но оказалось, что и Большесолдатский район находится под обстрелами ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Мать из Курской области Ольга Горбунова вывезла девять детей из-под обстрела в Суджанском районе. Об этом сообщили журналисты российского издания.

«Многодетная мать из села Заолешенка Ольга Горбунова в одиночку вывезла на машине девять детей», — написали в РБК. С началом массированных обстрелов было принято решение отправить Ольгу с четырьмя родными и пятью приемными детьми свекрови в безопасное место.

Женщина благополучно доставила детей на автомобиле, но выяснилось, что и Большесолдатский район подвергается обстрелам ВСУ. В настоящее время вся семья находится в пункте временного размещения на базе центра помощи «Социальный навигатор».

Ранее уточнялось, что город Суджа важен для ВСУ из-за газоизмерительной станции «Суджа», через которую в Европу экспортируется половина объема российского газа. Украина планирует вывести из строя эту систему, чтобы отключить Венгрию и Словакию от российского газа и оказать давление на эти страны, сообщил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в разговоре с изданием «Украина.ру». Также атака на Суджу может иметь медийное значение и отвлекать российские резервы.

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Мать из Курской области Ольга Горбунова вывезла девять детей из-под обстрела в Суджанском районе. Об этом сообщили журналисты российского издания. «Многодетная мать из села Заолешенка Ольга Горбунова в одиночку вывезла на машине девять детей», — написали в РБК. С началом массированных обстрелов было принято решение отправить Ольгу с четырьмя родными и пятью приемными детьми свекрови в безопасное место. Женщина благополучно доставила детей на автомобиле, но выяснилось, что и Большесолдатский район подвергается обстрелам ВСУ. В настоящее время вся семья находится в пункте временного размещения на базе центра помощи «Социальный навигатор». Ранее уточнялось, что город Суджа важен для ВСУ из-за газоизмерительной станции «Суджа», через которую в Европу экспортируется половина объема российского газа. Украина планирует вывести из строя эту систему, чтобы отключить Венгрию и Словакию от российского газа и оказать давление на эти страны, сообщил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в разговоре с изданием «Украина.ру». Также атака на Суджу может иметь медийное значение и отвлекать российские резервы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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