Курянка вывезла девять детей из-под обстрела в Курской области

14 августа 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Женщина успешно перевезла детей на автомобиле из Суджи, но оказалось, что и Большесолдатский район находится под обстрелами ВСУ Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Мать из Курской области Ольга Горбунова вывезла девять детей из-под обстрела в Суджанском районе. Об этом сообщили журналисты российского издания. «Многодетная мать из села Заолешенка Ольга Горбунова в одиночку вывезла на машине девять детей», — написали в РБК. С началом массированных обстрелов было принято решение отправить Ольгу с четырьмя родными и пятью приемными детьми свекрови в безопасное место. Женщина благополучно доставила детей на автомобиле, но выяснилось, что и Большесолдатский район подвергается обстрелам ВСУ. В настоящее время вся семья находится в пункте временного размещения на базе центра помощи «Социальный навигатор». Ранее уточнялось, что город Суджа важен для ВСУ из-за газоизмерительной станции «Суджа», через которую в Европу экспортируется половина объема российского газа. Украина планирует вывести из строя эту систему, чтобы отключить Венгрию и Словакию от российского газа и оказать давление на эти страны, сообщил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в разговоре с изданием «Украина.ру». Также атака на Суджу может иметь медийное значение и отвлекать российские резервы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать из Курской области Ольга Горбунова вывезла девять детей из-под обстрела в Суджанском районе. Об этом сообщили журналисты российского издания. «Многодетная мать из села Заолешенка Ольга Горбунова в одиночку вывезла на машине девять детей», — написали в РБК. С началом массированных обстрелов было принято решение отправить Ольгу с четырьмя родными и пятью приемными детьми свекрови в безопасное место. Женщина благополучно доставила детей на автомобиле, но выяснилось, что и Большесолдатский район подвергается обстрелам ВСУ. В настоящее время вся семья находится в пункте временного размещения на базе центра помощи «Социальный навигатор». Ранее уточнялось, что город Суджа важен для ВСУ из-за газоизмерительной станции «Суджа», через которую в Европу экспортируется половина объема российского газа. Украина планирует вывести из строя эту систему, чтобы отключить Венгрию и Словакию от российского газа и оказать давление на эти страны, сообщил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в разговоре с изданием «Украина.ру». Также атака на Суджу может иметь медийное значение и отвлекать российские резервы.