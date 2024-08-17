Трамп пригласил конгрессвумен, обвиняемую в работе на Кремль, для подготовки к дебатам с Харрис

NYT: Трамп начал подготовку к дебатам с Камалой Харрис с помощью Тулси Габбард
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Трамп в 2024 году уделяет больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 годах
Трамп в 2024 году уделяет больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 годах Фото:

Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат от Республиканской партии, начал готовиться к предстоящим дебатам с соперницей на пост президента от демократов Камалой Харрис, привлекая для этого Тулси Габбард, бывшую председателя Демократического национального комитета. Об этом сообщает New York Times.

«Бывший президент Дональд Трамп начал подготовку к его дебатам с вице-президентом Камалой Харрис», — пишет издание со ссылкой на источники. По их данным, Трамп пригласил Габбард для тренировки в его частном клубе и резиденции.

Подтверждение участия Габбард в подготовке к дебатам дала представитель Трампа Кэролин Ливитт. Советники Трампа отмечают, что в этом году он уделяет подготовке больше времени, чем в предыдущие избирательные циклы 2016 и 2020 годов. Во время подготовки к дебатам с Джо Байденом в июне Трамп использовал нетрадиционный подход, обсуждая темы и вопросы без имитации роли Байдена.

Ранее Тулси Габбард заявила, что Камала Харрис может развязать войну в случае своей победы. По ее мнению, таким образом кандидат в президенты покажет свою силу и могущество. В 2020 году Габбард была одной из кандидатов в президенты США, но отказалась от борьбы после обвинений со стороны американских СМИ в связях с Кремлем. Сама Габбард всячески отвергала подобные обвинения.

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Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат от Республиканской партии, начал готовиться к предстоящим дебатам с соперницей на пост президента от демократов Камалой Харрис, привлекая для этого Тулси Габбард, бывшую председателя Демократического национального комитета. Об этом сообщает New York Times. «Бывший президент Дональд Трамп начал подготовку к его дебатам с вице-президентом Камалой Харрис», — пишет издание со ссылкой на источники. По их данным, Трамп пригласил Габбард для тренировки в его частном клубе и резиденции. Подтверждение участия Габбард в подготовке к дебатам дала представитель Трампа Кэролин Ливитт. Советники Трампа отмечают, что в этом году он уделяет подготовке больше времени, чем в предыдущие избирательные циклы 2016 и 2020 годов. Во время подготовки к дебатам с Джо Байденом в июне Трамп использовал нетрадиционный подход, обсуждая темы и вопросы без имитации роли Байдена. Ранее Тулси Габбард заявила, что Камала Харрис может развязать войну в случае своей победы. По ее мнению, таким образом кандидат в президенты покажет свою силу и могущество. В 2020 году Габбард была одной из кандидатов в президенты США, но отказалась от борьбы после обвинений со стороны американских СМИ в связях с Кремлем. Сама Габбард всячески отвергала подобные обвинения.
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