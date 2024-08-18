Лукашенко сделал заявление о своем уходе с поста президента

Лукашенко заявил, что готовит народ Беларуси к своему уходу с поста президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко готовит граждан Белоруссии к тому, что он покинет свой пост Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что готовит население страны к своему уходу с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия».

«Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что никто не вечен.

В своем интервью президент Беларуси также сообщил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военных. По его словам, Киев может попытаться провоцировать Россию на применение ядерного оружия.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что готовит население страны к своему уходу с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия». «Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что никто не вечен. В своем интервью президент Беларуси также сообщил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военных. По его словам, Киев может попытаться провоцировать Россию на применение ядерного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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