Лукашенко сделал заявление о своем уходе с поста президента

Лукашенко готовит граждан Белоруссии к тому, что он покинет свой пост
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что готовит население страны к своему уходу с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия».
«Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что никто не вечен.
В своем интервью президент Беларуси также сообщил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военных. По его словам, Киев может попытаться провоцировать Россию на применение ядерного оружия.
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