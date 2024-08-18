Лукашенко сделал заявление о своем уходе с поста президента

Лукашенко заявил, что готовит народ Беларуси к своему уходу с поста президента

18 августа 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Лукашенко готовит граждан Белоруссии к тому, что он покинет свой пост Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что готовит население страны к своему уходу с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия». «Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что никто не вечен. В своем интервью президент Беларуси также сообщил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военных. По его словам, Киев может попытаться провоцировать Россию на применение ядерного оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что готовит население страны к своему уходу с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия». «Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что никто не вечен. В своем интервью президент Беларуси также сообщил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военных. По его словам, Киев может попытаться провоцировать Россию на применение ядерного оружия.