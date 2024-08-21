ФСИН опровергла сведения об освобождении «Домодедовского упыря» из колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла слухи об освобождении осужденного за серийные убийства Ивана Продана, более известного как «Домодедовский упырь». В официальном сообщении ведомства указано, что Продан был передан в Молдавию для отбывания наказания еще в 2010 году.
«Распространяемая в сети интернет информация о том, что осужденный Иван Продан освобожден в апреле текущего года из исправительного учреждения УФСИН России по Республике Мордовия, не соответствует действительности. <…> В январе 2010 года по решению суда осужденный был передан <…> в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — подчеркнули в ФСИН.
Продана арестовали в 1999 году. Его признали виновным в пяти убийствах и 17 нападениях и приговорили к 25 годам лишения свободы.
Ранее появилась информация, что серийный убийца Иван Продан в апреле вышел на свободу и исчез. По информации «Царьграда», после освобождения он не встал на учет в местном МВД и не пришел за документами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.