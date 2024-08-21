ФСИН опровергла сведения об освобождении «Домодедовского упыря» из колонии

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"Домодедовского маньяка" не освобождали из колонии в Молдавии
"Домодедовского маньяка" не освобождали из колонии в Молдавии Фото:

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла слухи об освобождении осужденного за серийные убийства Ивана Продана, более известного как «Домодедовский упырь». В официальном сообщении ведомства указано, что Продан был передан в Молдавию для отбывания наказания еще в 2010 году.

«Распространяемая в сети интернет информация о том, что осужденный Иван Продан освобожден в апреле текущего года из исправительного учреждения УФСИН России по Республике Мордовия, не соответствует действительности. <…> В январе 2010 года по решению суда осужденный был передан <…> в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — подчеркнули в ФСИН.

Продана арестовали в 1999 году. Его признали виновным в пяти убийствах и 17 нападениях и приговорили к 25 годам лишения свободы.

Ранее появилась информация, что серийный убийца Иван Продан в апреле вышел на свободу и исчез. По информации «Царьграда», после освобождения он не встал на учет в местном МВД и не пришел за документами.

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла слухи об освобождении осужденного за серийные убийства Ивана Продана, более известного как «Домодедовский упырь». В официальном сообщении ведомства указано, что Продан был передан в Молдавию для отбывания наказания еще в 2010 году. «Распространяемая в сети интернет информация о том, что осужденный Иван Продан освобожден в апреле текущего года из исправительного учреждения УФСИН России по Республике Мордовия, не соответствует действительности. <…> В январе 2010 года по решению суда осужденный был передан <…> в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — подчеркнули в ФСИН. Продана арестовали в 1999 году. Его признали виновным в пяти убийствах и 17 нападениях и приговорили к 25 годам лишения свободы. Ранее появилась информация, что серийный убийца Иван Продан в апреле вышел на свободу и исчез. По информации «Царьграда», после освобождения он не встал на учет в местном МВД и не пришел за документами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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