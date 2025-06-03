Российская армия поразила предприятие радиоэлектронной промышленности Украины

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ВС РФ атаковали предприятия и склады в 142 регионах Украины
ВС РФ атаковали предприятия и склады в 142 регионах Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ за последние сутки нанесли удары по объектам военно-промышленному комплексу Украины, в частности, под удар попало предприятие радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности», — говорится в заявлении Минобороны России, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что удары были направлены также по цехам по производству ударных дронов, местам их запуска и хранения, а также по складам боеприпасов, военного имущества и временным пунктам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Всего, по данным Минобороны, атаки осуществлялись по объектам ВПК в 142 районах. В министерстве отметили, что при нанесении ударов использовались различные виды вооружения — оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.

Ранее военкоры и военблогеры в telegram-каналах сообщали о поражении объектов на территории Украины. Так, отмечалось уничтожение штаба Службы безопасности Украины в Сумской области и поражение объекта в Николаеве, однако МО РФ не комментировало эту информацию.

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ВС РФ за последние сутки нанесли удары по объектам военно-промышленному комплексу Украины, в частности, под удар попало предприятие радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности», — говорится в заявлении Минобороны России, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что удары были направлены также по цехам по производству ударных дронов, местам их запуска и хранения, а также по складам боеприпасов, военного имущества и временным пунктам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Всего, по данным Минобороны, атаки осуществлялись по объектам ВПК в 142 районах. В министерстве отметили, что при нанесении ударов использовались различные виды вооружения — оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия группировок российских войск. Ранее военкоры и военблогеры в telegram-каналах сообщали о поражении объектов на территории Украины. Так, отмечалось уничтожение штаба Службы безопасности Украины в Сумской области и поражение объекта в Николаеве, однако МО РФ не комментировало эту информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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