Российская армия поразила предприятие радиоэлектронной промышленности Украины

ВС РФ за последние сутки нанесли удары по объектам военно-промышленному комплексу Украины, в частности, под удар попало предприятие радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности», — говорится в заявлении Минобороны России, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что удары были направлены также по цехам по производству ударных дронов, местам их запуска и хранения, а также по складам боеприпасов, военного имущества и временным пунктам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Всего, по данным Минобороны, атаки осуществлялись по объектам ВПК в 142 районах. В министерстве отметили, что при нанесении ударов использовались различные виды вооружения — оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.
Ранее военкоры и военблогеры в telegram-каналах сообщали о поражении объектов на территории Украины. Так, отмечалось уничтожение штаба Службы безопасности Украины в Сумской области и поражение объекта в Николаеве, однако МО РФ не комментировало эту информацию.
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