В России резко сократилось производство коньяка

«Коммерсант»: производство коньяка в РФ сократилось на 58% в 2025 году
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Производство коньячного дистиллята в РФ за первые четыре месяца упало вдвое
Производство коньячного дистиллята в РФ за первые четыре месяца упало вдвое Фото:

В течение первых четырех месяцев 2025 года объем производства коньячного дистиллята (сырье для выпуска коньяка — прим. URA.RU) в России сократился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,28 миллиона декалитров. Это следует из данных участников алкогольного рынка, которые опубликовал «Коммерсант».

Одновременно с этим снизилось производство коньяка — до 1,96 миллиона декалитров. Это на 22 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее значительное сокращение объемов зафиксировано на предприятиях «Усовские винно-коньячные подвалы», где выпуск уменьшился до 98 тысяч декалитров (на 55%), а также на заводах «Алвис» — до 334 тысяч декалитров (снижение на 27%) и «Альянс-1892» — до 360 тысяч декалитров (на 19%).

Эксперты связывают данную динамику с существенными запасами, сформированными производителями в преддверии увеличения акцизных сборов: с начала года ставка налога на литр этилового спирта выросла почти на 15%, достигнув 740 рублей. Кроме того, на объемы производства оказали влияние действующие в некоторых регионах ограничения на реализацию алкогольной продукции.

Ранее стало известно, что производство крепкого алкоголя в РФ снизилось более чем на четверть. Также снижение коснулось слабоалкогольных напитков, водки и ликероводочных изделий. Однако небольшой рост производства был отмечен в сегменте виноградного вина и игристых вин, пишет RT.

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В течение первых четырех месяцев 2025 года объем производства коньячного дистиллята (сырье для выпуска коньяка — прим. URA.RU) в России сократился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,28 миллиона декалитров. Это следует из данных участников алкогольного рынка, которые опубликовал «Коммерсант». Одновременно с этим снизилось производство коньяка — до 1,96 миллиона декалитров. Это на 22 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее значительное сокращение объемов зафиксировано на предприятиях «Усовские винно-коньячные подвалы», где выпуск уменьшился до 98 тысяч декалитров (на 55%), а также на заводах «Алвис» — до 334 тысяч декалитров (снижение на 27%) и «Альянс-1892» — до 360 тысяч декалитров (на 19%). Эксперты связывают данную динамику с существенными запасами, сформированными производителями в преддверии увеличения акцизных сборов: с начала года ставка налога на литр этилового спирта выросла почти на 15%, достигнув 740 рублей. Кроме того, на объемы производства оказали влияние действующие в некоторых регионах ограничения на реализацию алкогольной продукции. Ранее стало известно, что производство крепкого алкоголя в РФ снизилось более чем на четверть. Также снижение коснулось слабоалкогольных напитков, водки и ликероводочных изделий. Однако небольшой рост производства был отмечен в сегменте виноградного вина и игристых вин, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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