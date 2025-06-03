Боярский возвращается на сцену после серьезной травмы

Народный артист России Михаил Боярский вновь выйдет на сцену после вынужденного перерыва, связанного с перенесенным ушибом. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Ленсовета.
«Сегодня роль Эраста Петровича в спектакле „В этом милом старом доме“ исполнит Михаил Боярский», — пишет пресс-служба театра в официальном telegram-канале. Организаторы сообщили, что на спектакль 3 июня еще остались билеты, которые можно приобрести на официальном сайте театра.
Ранее показы спектакля «В этом милом старом доме» в Петербурге были временно прекращены до завершения текущего театрального сезона в связи с состоянием здоровья Михаила Боярского. Напомним, Михаил Боярский был госпитализирован после происшествия, произошедшего 14 апреля во время выступления: артист упал со сцены с высоты порядка трех метров. В результате падения он получил переломы и ушиб легкого.
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