Боярский возвращается на сцену после серьезной травмы

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Ранее выступления Боярского были временно прекращены
Ранее выступления Боярского были временно прекращены Фото:

Народный артист России Михаил Боярский вновь выйдет на сцену после вынужденного перерыва, связанного с перенесенным ушибом. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Ленсовета.

«Сегодня роль Эраста Петровича в спектакле „В этом милом старом доме“ исполнит Михаил Боярский», — пишет пресс-служба театра в официальном telegram-канале. Организаторы сообщили, что на спектакль 3 июня еще остались билеты, которые можно приобрести на официальном сайте театра.

Ранее показы спектакля «В этом милом старом доме» в Петербурге были временно прекращены до завершения текущего театрального сезона в связи с состоянием здоровья Михаила Боярского. Напомним, Михаил Боярский был госпитализирован после происшествия, произошедшего 14 апреля во время выступления: артист упал со сцены с высоты порядка трех метров. В результате падения он получил переломы и ушиб легкого.

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Народный артист России Михаил Боярский вновь выйдет на сцену после вынужденного перерыва, связанного с перенесенным ушибом. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Ленсовета. «Сегодня роль Эраста Петровича в спектакле „В этом милом старом доме“ исполнит Михаил Боярский», — пишет пресс-служба театра в официальном telegram-канале. Организаторы сообщили, что на спектакль 3 июня еще остались билеты, которые можно приобрести на официальном сайте театра. Ранее показы спектакля «В этом милом старом доме» в Петербурге были временно прекращены до завершения текущего театрального сезона в связи с состоянием здоровья Михаила Боярского. Напомним, Михаил Боярский был госпитализирован после происшествия, произошедшего 14 апреля во время выступления: артист упал со сцены с высоты порядка трех метров. В результате падения он получил переломы и ушиб легкого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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