Маркетплейс, где подорвавшиеся в Люберцах якобы купили взрывчатку, прокомментировал произошедшее

Wildberries заявил о сотрудничестве со следствием после подрыва в Люберцах
© Служба новостей «URA.RU»
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Для изготовления взрывчатки могли использоваться товары, которые не относятся к запрещенным для продажи
Для изготовления взрывчатки могли использоваться товары, которые не относятся к запрещенным для продажи Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье двое мужчин пострадали из-за взрывчатки с маркетплейса

В компании Wildberries прокомментировали происшествие в Люберцах, где двое мужчин получили травмы в результате взрыва самодельного устройства, компоненты для изготовления которого якобы были приобретены через маркетплейс. Там заявили, что при сборке устройства могли использоваться товары, не являющиеся взрывчатыми веществами. Об этом сообщила пресс-служба компании корреспонденту URA.RU. 

«Мы не исключаем, что при подготовке указанного в публикации устройства были использованы товары, не относящиеся к взрывчатым веществам и доступные к продаже как онлайн, так и в офлайн-рознице», — заявили в компании. Там добавили, что Wildberries оказывает содействие правоохранительным органам и готов предоставить всю необходимую информацию для проведения расследования и установления обстоятельств произошедшего.

В организации также подчеркнули, что строго придерживаются действующих норм законодательства и не допускают размещения на своей платформе товаров, запрещенных к продаже. Перечень продукции, реализация которой на Wildberries не разрешена, зафиксирован в оферте для продавцов.es.

Ранее в Люберцах двое молодых мужчин получили травмы в результате взрыва самодельного устройства, компоненты для которого, по данным правоохранительных органов, были приобретены на маркетплейсе Wildberries. По информации полиции, один из пострадавших купил химические вещества онлайн и попытался смешать их вместе с другом, что привело к детонации и госпитализации обоих.

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В компании Wildberries прокомментировали происшествие в Люберцах, где двое мужчин получили травмы в результате взрыва самодельного устройства, компоненты для изготовления которого якобы были приобретены через маркетплейс. Там заявили, что при сборке устройства могли использоваться товары, не являющиеся взрывчатыми веществами. Об этом сообщила пресс-служба компании корреспонденту URA.RU.  «Мы не исключаем, что при подготовке указанного в публикации устройства были использованы товары, не относящиеся к взрывчатым веществам и доступные к продаже как онлайн, так и в офлайн-рознице», — заявили в компании. Там добавили, что Wildberries оказывает содействие правоохранительным органам и готов предоставить всю необходимую информацию для проведения расследования и установления обстоятельств произошедшего. В организации также подчеркнули, что строго придерживаются действующих норм законодательства и не допускают размещения на своей платформе товаров, запрещенных к продаже. Перечень продукции, реализация которой на Wildberries не разрешена, зафиксирован в оферте для продавцов.es. Ранее в Люберцах двое молодых мужчин получили травмы в результате взрыва самодельного устройства, компоненты для которого, по данным правоохранительных органов, были приобретены на маркетплейсе Wildberries. По информации полиции, один из пострадавших купил химические вещества онлайн и попытался смешать их вместе с другом, что привело к детонации и госпитализации обоих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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