Маркетплейс, где подорвавшиеся в Люберцах якобы купили взрывчатку, прокомментировал произошедшее

В компании Wildberries прокомментировали происшествие в Люберцах, где двое мужчин получили травмы в результате взрыва самодельного устройства, компоненты для изготовления которого якобы были приобретены через маркетплейс. Там заявили, что при сборке устройства могли использоваться товары, не являющиеся взрывчатыми веществами. Об этом сообщила пресс-служба компании корреспонденту URA.RU.
«Мы не исключаем, что при подготовке указанного в публикации устройства были использованы товары, не относящиеся к взрывчатым веществам и доступные к продаже как онлайн, так и в офлайн-рознице», — заявили в компании. Там добавили, что Wildberries оказывает содействие правоохранительным органам и готов предоставить всю необходимую информацию для проведения расследования и установления обстоятельств произошедшего.
В организации также подчеркнули, что строго придерживаются действующих норм законодательства и не допускают размещения на своей платформе товаров, запрещенных к продаже. Перечень продукции, реализация которой на Wildberries не разрешена, зафиксирован в оферте для продавцов.es.
Ранее в Люберцах двое молодых мужчин получили травмы в результате взрыва самодельного устройства, компоненты для которого, по данным правоохранительных органов, были приобретены на маркетплейсе Wildberries. По информации полиции, один из пострадавших купил химические вещества онлайн и попытался смешать их вместе с другом, что привело к детонации и госпитализации обоих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.