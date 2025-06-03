Делил на «жен», «сожительниц» и «бабораб»: женоненавистник из Новгорода ответит за пост в соцсетях

Житель Нижнего Новгорода получил штраф за разжигание ненависти к женщинам
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянин в соцсетях опубликовал пост, где негативно высказался о женщинах
Россиянин в соцсетях опубликовал пост, где негативно высказался о женщинах Фото:

Житель Нижнего Новгорода получил штраф за разжигание ненависти к женщинам в социальных сетях. Согласно информации, опубликованной в городских пабликах, мужчина опубликовал пост, в котором оставил оскорбления, касающиеся женщин. 

«[Мужчина в соцсетях]транслировал мизогинные взгляды на общество <...> Всех женщин он делил на группы — „жены — патриархально воспитанные женщинами с хорошим приданым, обеспечивающие репродукцию и тыл семьи. Остальные сожительницы“. Еще были „баборабы“ — это женщины, лишенные чувства собственного достоинства и стоящие в стойле», — сообщает telegram-канал «Нижний №1». 

Мужчина был приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей за действия, квалифицированные как разжигание ненависти. Информация о том, предписывалось ли ему удалить соответствующие материалы, отсутствует.

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Житель Нижнего Новгорода получил штраф за разжигание ненависти к женщинам в социальных сетях. Согласно информации, опубликованной в городских пабликах, мужчина опубликовал пост, в котором оставил оскорбления, касающиеся женщин.  «[Мужчина в соцсетях]транслировал мизогинные взгляды на общество <...> Всех женщин он делил на группы — „жены — патриархально воспитанные женщинами с хорошим приданым, обеспечивающие репродукцию и тыл семьи. Остальные сожительницы“. Еще были „баборабы“ — это женщины, „лишенные чувства собственного достоинства и стоящие в стойле“», — сообщает telegram-канал «Нижний №1».  Мужчина был приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей за действия, квалифицированные как разжигание ненависти. Информация о том, предписывалось ли ему удалить соответствующие материалы, отсутствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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