Делил на «жен», «сожительниц» и «бабораб»: женоненавистник из Новгорода ответит за пост в соцсетях

Житель Нижнего Новгорода получил штраф за разжигание ненависти к женщинам в социальных сетях. Согласно информации, опубликованной в городских пабликах, мужчина опубликовал пост, в котором оставил оскорбления, касающиеся женщин.
«[Мужчина в соцсетях]транслировал мизогинные взгляды на общество <...> Всех женщин он делил на группы — „жены — патриархально воспитанные женщинами с хорошим приданым, обеспечивающие репродукцию и тыл семьи. Остальные сожительницы“. Еще были „баборабы“ — это женщины, „лишенные чувства собственного достоинства и стоящие в стойле“», — сообщает telegram-канал «Нижний №1».
Мужчина был приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей за действия, квалифицированные как разжигание ненависти. Информация о том, предписывалось ли ему удалить соответствующие материалы, отсутствует.
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