Беспилотники ВСУ атаковали Сватово в ЛНР

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Среди сотрудников и посетителей МФЦ жертв и пострадавших нет
Среди сотрудников и посетителей МФЦ жертв и пострадавших нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Сватово, расположенном в Луганской Народной Республике, произошла атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали социально значимые объекты, в том числе здание Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает региональное Министерство цифрового развития.

«Во время рабочего дня, украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово», — пишет Минцифры ЛНР в официальном telegram-канале. В результате атаки МФЦ получил повреждения: были выбиты окна и частично разрушены элементы фасада здания.

Несмотря на рабочее время и присутствие посетителей, благодаря оперативным действиям сотрудников и экстренных служб удалось своевременно провести эвакуацию заявителей и персонала. Сразу после происшествия прием граждан в отделении МФЦ был временно приостановлен. Среди сотрудников и посетителей МФЦ жертв и пострадавших нет.

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В городе Сватово, расположенном в Луганской Народной Республике, произошла атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали социально значимые объекты, в том числе здание Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает региональное Министерство цифрового развития. «Во время рабочего дня, украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово», — пишет Минцифры ЛНР в официальном telegram-канале. В результате атаки МФЦ получил повреждения: были выбиты окна и частично разрушены элементы фасада здания. Несмотря на рабочее время и присутствие посетителей, благодаря оперативным действиям сотрудников и экстренных служб удалось своевременно провести эвакуацию заявителей и персонала. Сразу после происшествия прием граждан в отделении МФЦ был временно приостановлен. Среди сотрудников и посетителей МФЦ жертв и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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