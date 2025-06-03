Беспилотники ВСУ атаковали Сватово в ЛНР

В городе Сватово, расположенном в Луганской Народной Республике, произошла атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали социально значимые объекты, в том числе здание Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает региональное Министерство цифрового развития.
«Во время рабочего дня, украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово», — пишет Минцифры ЛНР в официальном telegram-канале. В результате атаки МФЦ получил повреждения: были выбиты окна и частично разрушены элементы фасада здания.
Несмотря на рабочее время и присутствие посетителей, благодаря оперативным действиям сотрудников и экстренных служб удалось своевременно провести эвакуацию заявителей и персонала. Сразу после происшествия прием граждан в отделении МФЦ был временно приостановлен. Среди сотрудников и посетителей МФЦ жертв и пострадавших нет.
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