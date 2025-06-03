Лабубу и Кот ОКак захватили интернет: лучшие мемы и тренды мая 2025

Пять мемов появились в Сети в мае 2025 года
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Май 2025 года подарил несколько новых смешных мемов
Май 2025 года подарил несколько новых смешных мемов Фото:

Май 2025 года подарил интернет-пользователям целую коллекцию ярких мемов и трендов. От загадочного кота в капюшоне до величественного льва и странных пушистых существ — разбираемся, что захватило социальные сети в прошедшем месяце.

Топ-5 мемов мая 2025

Кот ОКак: универсальная реакция на все

Популярный мем «Окак»
Популярный мем «Окак»
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Абсолютным лидером мая стал черно-белый кот в капюшоне с подписью «окак» — новая универсальная реакция на любые жизненные ситуации. Особенность мема в том, что короткое слитное «окак» идеально подходит для выражения смеси удивления, растерянности и принятия абсурда происходящего.

Популярность мема усиливается благодаря тому, что его часто сопровождает замедленная версия трека «Baby's on Fire». Пользователи применяют «окак» в самых разных контекстах:

  • Когда начальник одобряет отпуск, но без сохранения зарплаты
  • При получении сообщения от бывшего в 3 часа ночи
  • В ответ на неожиданные новости из мира политики
  • Когда доставка еды приезжает без соуса, который вы точно заказывали

«ОКак» доказал свою универсальность. Похоже, мем занял место в пантеоне классических реакций наряду с «Ничоси» и «Да ладно».

Лев, который если и делал, то без удовольствия

Популярная картинка про льва
Популярная картинка про льва
Фото:

Второе место в нашем рейтинге занимает величественный черно-белый лев, который «если и делал что-то, то без удовольствия». Мем представляет собой стильный черно-белый портрет льва с псевдомотивирующими или оправдывающими подписями.

Шаблон используется для описания неловких ситуаций или поступков, в которых люди не хотят признаваться. Лев символизирует идеальную модель поведения, а подпись намекает на вынужденный характер действий:

  • "Смотрел романтические комедии без эмоциональной вовлеченности"
  • "Листал соцсети бывшей без интереса, просто для общего развития"
  • "Учил английский без акцента, чисто чтобы в США не приставали"

Формат стал особенно популярен среди мужчин. Мужчин, пытающихся оправдать свои «негероические» поступки, сохраняя при этом образ хладнокровного царя зверей.

Лабубу: милые монстрики завоевали мир

Лабубу — персонаж из комиксов гонконгского художника Касинга Лунга, созданный в 2015 году
Лабубу — персонаж из комиксов гонконгского художника Касинга Лунга, созданный в 2015 году
Фото:

Третье место занимает не столько мем, сколько вирусный тренд — плюшевые игрушки Лабубу. Эти небольшие зубастые существа с необычным дизайном стали настоящим хитом мая. Их прикрепляют к сумкам, рюкзакам и даже джинсам.

Популярность Лабубу кажется необъяснимой: они одновременно милые и пугающие, что делает их привлекательными для широкой аудитории. Тренд начался среди подростков, но быстро распространился на взрослую аудиторию.

Социальные сети наполнились мемами о Лабубу:

  • Шутки о высокой стоимости игрушек (некоторые модели продаются за 12-15 тысяч рублей)
  • Истории о том, как люди готовы отдать кошелек грабителю, но не коллекцию Лабубу
  • Сравнения с трендами прошлых лет (Тамагочи, Ферби, Sylvanian Families)

Интересно, что Лабубу стали не просто аксессуаром, но и самостоятельными персонажами в контенте — им придумывают характеры и создают целые истории.

Кубанский юмор: неожиданный камбэк

Мемы про Кубань в мае 2025 обрели вторую жизнь
Мемы про Кубань в мае 2025 обрели вторую жизнь
Фото:

Четвертое место занял неожиданный возврат «кубанского юмора» — мемов и шуток о Краснодарском крае, его жителях и «врагах Кубани». Этот формат существовал в рунете давно, но в мае 2025 года пережил внезапный ренессанс.

Причины возрождения тренда неясны — возможно, это связано с началом планирования летних отпусков или с вирусными роликами из региона. Кубанские мемы отличаются особым местным колоритом и часто строятся вокруг:

  • Противостояния кубанцев и представителей других регионов
  • Шуток про особенности местного диалекта
  • Юмора о сельском хозяйстве и местных традициях
  • Анекдотов про казаков

Возрождение кубанского юмора привело к созданию множества новых пабликов и хештегов в социальных сетях. Фраза «враг Кубани» обрела вторую жизнь в интернет-дискуссиях.

Майские праздники и москвичи без интернета

Во время майских праздников временно отключался интернет
Во время майских праздников временно отключался интернет
Фото:

Замыкают наш топ-5 мемы о традиционных майских праздниках, которые в этом году обогатились новой темой — отключением мобильного интернета в Москве. Во время праздничных дней жители и гости столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть, что породило волну шуток.

Пользователи шутили о «Возвращении в Средневековье» и необходимости общаться вживую, о панике москвичей без доступа к службам доставки и такси. Также об «Очищении природы» и появлении редких видов (москвичей без смартфонов), контрасте между отдыхающими на шашлыках за городом и страдающими в столице. Мемы о майских праздниках традиционно включали и классические темы: перенос дедлайнов на «после майских», шутки про шашлыки, комаров и последствия длительных выходных.

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Май 2025 года подарил интернет-пользователям целую коллекцию ярких мемов и трендов. От загадочного кота в капюшоне до величественного льва и странных пушистых существ — разбираемся, что захватило социальные сети в прошедшем месяце. Топ-5 мемов мая 2025 Кот ОКак: универсальная реакция на все Абсолютным лидером мая стал черно-белый кот в капюшоне с подписью «окак» — новая универсальная реакция на любые жизненные ситуации. Особенность мема в том, что короткое слитное «окак» идеально подходит для выражения смеси удивления, растерянности и принятия абсурда происходящего. Популярность мема усиливается благодаря тому, что его часто сопровождает замедленная версия трека «Baby's on Fire». Пользователи применяют «окак» в самых разных контекстах: «ОКак» доказал свою универсальность. Похоже, мем занял место в пантеоне классических реакций наряду с «Ничоси» и «Да ладно». Лев, который если и делал, то без удовольствия Второе место в нашем рейтинге занимает величественный черно-белый лев, который «если и делал что-то, то без удовольствия». Мем представляет собой стильный черно-белый портрет льва с псевдомотивирующими или оправдывающими подписями. Шаблон используется для описания неловких ситуаций или поступков, в которых люди не хотят признаваться. Лев символизирует идеальную модель поведения, а подпись намекает на вынужденный характер действий: Формат стал особенно популярен среди мужчин. Мужчин, пытающихся оправдать свои «негероические» поступки, сохраняя при этом образ хладнокровного царя зверей. Лабубу: милые монстрики завоевали мир Третье место занимает не столько мем, сколько вирусный тренд — плюшевые игрушки Лабубу. Эти небольшие зубастые существа с необычным дизайном стали настоящим хитом мая. Их прикрепляют к сумкам, рюкзакам и даже джинсам. Популярность Лабубу кажется необъяснимой: они одновременно милые и пугающие, что делает их привлекательными для широкой аудитории. Тренд начался среди подростков, но быстро распространился на взрослую аудиторию. Социальные сети наполнились мемами о Лабубу: Интересно, что Лабубу стали не просто аксессуаром, но и самостоятельными персонажами в контенте — им придумывают характеры и создают целые истории. Кубанский юмор: неожиданный камбэк Четвертое место занял неожиданный возврат «кубанского юмора» — мемов и шуток о Краснодарском крае, его жителях и «врагах Кубани». Этот формат существовал в рунете давно, но в мае 2025 года пережил внезапный ренессанс. Причины возрождения тренда неясны — возможно, это связано с началом планирования летних отпусков или с вирусными роликами из региона. Кубанские мемы отличаются особым местным колоритом и часто строятся вокруг: Возрождение кубанского юмора привело к созданию множества новых пабликов и хештегов в социальных сетях. Фраза «враг Кубани» обрела вторую жизнь в интернет-дискуссиях. Майские праздники и москвичи без интернета Замыкают наш топ-5 мемы о традиционных майских праздниках, которые в этом году обогатились новой темой — отключением мобильного интернета в Москве. Во время праздничных дней жители и гости столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть, что породило волну шуток. Пользователи шутили о «Возвращении в Средневековье» и необходимости общаться вживую, о панике москвичей без доступа к службам доставки и такси. Также об «Очищении природы» и появлении редких видов (москвичей без смартфонов), контрасте между отдыхающими на шашлыках за городом и страдающими в столице. Мемы о майских праздниках традиционно включали и классические темы: перенос дедлайнов на «после майских», шутки про шашлыки, комаров и последствия длительных выходных.
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