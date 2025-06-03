На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
По данным онлайн-карты, сигнал прозвучал практически одновременно во всех регионах страны около 9:50 по местному времени. С октября 2022 года российские вооруженные силы регулярно наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.
По заявлениям российских властей, удары направлены преимущественно на объекты оборонной промышленности, системы военного управления и связи. Одна из причин эскалации — теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, в организации которого Москва обвиняет украинские спецслужбы.
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