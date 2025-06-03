На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Сигнал прозвучал практически во всех регионах страны
Сигнал прозвучал практически во всех регионах страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным онлайн-карты, сигнал прозвучал практически одновременно во всех регионах страны около 9:50 по местному времени. С октября 2022 года российские вооруженные силы регулярно наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

По заявлениям российских властей, удары направлены преимущественно на объекты оборонной промышленности, системы военного управления и связи. Одна из причин эскалации — теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, в организации которого Москва обвиняет украинские спецслужбы.

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На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По данным онлайн-карты, сигнал прозвучал практически одновременно во всех регионах страны около 9:50 по местному времени. С октября 2022 года российские вооруженные силы регулярно наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. По заявлениям российских властей, удары направлены преимущественно на объекты оборонной промышленности, системы военного управления и связи. Одна из причин эскалации — теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, в организации которого Москва обвиняет украинские спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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