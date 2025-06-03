Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ

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Швейцария расширила санкции против России
Швейцария расширила санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Швейцария расширила санкции против России вслед за Евросоюзом. Об этом говорится в официальном сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) страны.

Как написали на официальном сайте правительства Швейцарии, в санкционный список вошли 17 граждан, 58 юридических лиц, 189 судов и 31 компания. Новые меры введены для гармонизации швейцарского санкционного режима с ЕС.

Ранее EUobserver сообщал, что Евросоюз, вероятно, не успеет утвердить очередной пакет санкций против России к началу саммита G7, намеченного на 15–17 июня 2025 года в Канаде. Кроме того, по информации издания, представители Евросоюза выразили сомнения относительно возможности реализации инициативы о введении дополнительных санкций до саммита.

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Швейцария расширила санкции против России вслед за Евросоюзом. Об этом говорится в официальном сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) страны. Как написали на официальном сайте правительства Швейцарии, в санкционный список вошли 17 граждан, 58 юридических лиц, 189 судов и 31 компания. Новые меры введены для гармонизации швейцарского санкционного режима с ЕС. Ранее EUobserver сообщал, что Евросоюз, вероятно, не успеет утвердить очередной пакет санкций против России к началу саммита G7, намеченного на 15–17 июня 2025 года в Канаде. Кроме того, по информации издания, представители Евросоюза выразили сомнения относительно возможности реализации инициативы о введении дополнительных санкций до саммита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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