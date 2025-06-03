Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ

Швейцария расширила санкции против России вслед за Евросоюзом. Об этом говорится в официальном сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) страны.
Как написали на официальном сайте правительства Швейцарии, в санкционный список вошли 17 граждан, 58 юридических лиц, 189 судов и 31 компания. Новые меры введены для гармонизации швейцарского санкционного режима с ЕС.
Ранее EUobserver сообщал, что Евросоюз, вероятно, не успеет утвердить очередной пакет санкций против России к началу саммита G7, намеченного на 15–17 июня 2025 года в Канаде. Кроме того, по информации издания, представители Евросоюза выразили сомнения относительно возможности реализации инициативы о введении дополнительных санкций до саммита.
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